البطائح يلحق الهزيمة الأولى بـ«سلة الوصل» في «كأس الاتحاد»

ألحق فريق كرة السلة في نادي البطائح الخسارة الأولى بمنافسه الوصل في مسابقة «كأس الاتحاد المفتوحة»، عقب فوزه المستحق على مضيفه «الإمبراطور» بنتيجة 95-68، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، لحساب الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى، في افتتاح إياب الدور التمهيدي، علماً بأن لقاء الفريقين في مرحلة الذهاب انتهى لمصلحة الوصل بنتيجة 87-77.

وحافظ الوصل، رغم الخسارة، على صدارة مجموعته الأولى برصيد خمس نقاط، بفارق نقطة واحدة عن البطائح، الذي تقدم إلى المركز الثاني برصيد أربع نقاط، فيما تراجع شباب الأهلي، الذي كان في حالة راحة خلال هذه الجولة، إلى المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.

وضمن البطائح انتصاره المستحق بعدما فرض لاعبوه الأفضلية في الربع الأول، ثم الربعين الثالث والرابع، بواقع 20-17 و28-10 و21-15، فيما اكتفى الوصل بالتعادل في الربع الثاني بنتيجة 26-26.

ويخوض الوصل، الثلاثاء المقبل، مباراته الأخيرة في الدور التمهيدي، حين يحل ضيفاً على شباب الأهلي، في لقاء يجمعهما ضمن الجولة الخامسة وما قبل الأخيرة، فيما يخضع البطائح للراحة في هذه الجولة، قبل أن يخوض يوم الجمعة المقبل مباراته الأخيرة، عندما يستضيف شباب الأهلي.