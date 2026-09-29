شباب الأهلي يرد اعتباره أمام الوصل في «كأس السلة»

نجح فريق كرة السلة في نادي شباب الأهلي، برد اعتباره أمام ضيفه الوصل، عقب تحقيق «الفرسان» لانتصارٍ مستحق بنتيجة (83-74)، في مباراة جمعتهما اليوم الثلاثاء، لحساب الجولة الخامسة، قبل الختامية، في مرحلة إياب الدور التمهيدي من مسابقة «كأس الاتحاد» أولى بطولات الموسم الجديد، مع العلم أن لقاء الفريقين ذهاباً في 17 سبتمبر الجاري انتهى لصالح الوصل (87-77).

واحتاج شباب الأهلي لضمان انتصاره على الوصل إلى نيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثاني بواقع (21-12 و26-24)، فيما اكتفى الوصل بنيل أفضلية طفيفة بنتيجة الربع الثاني (21-19) والخروج متعادلاً بنتيجة الربع الرابع (17-17).

وأنهى الوصل مشواره في الدور التمهيدي بصدارة مؤقتة لمجموعته الأولى برصيد ست نقاط، بفارق نقطة عن شباب الأهلي، والنقطتين عن البطائح صاحب المركز الثالث والمرتاح في هذه الجولة لاقتصار المجموعة على ثلاثة أندية، على أن تختتم يوم الجمعة المقبل منافسات المجموعة والترتيب النهائي بلقاء شباب الأهلي والبطائح.