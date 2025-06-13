خالد الهاشمي يلتحق بمعسكر العين في واشنطن بعد 5 أيام فقط من زفافه

التحق مدافع نادي العين، خالد الهاشمي، بمعسكر الفريق بعد مرور خمسة أيام فقط على زفافه، مستجيبًا بكل تفانٍ لنداء «الزعيم». هذه الخطوة اللافتة جاءت لتؤكد التزامه الكامل تجاه ناديه، حيث شارك فورًا في التدريبات قبل أن يغادر مع البعثة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، ضمن التحضيرات للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وأكد الهاشمي في تصريحات إعلامية نشرها الموقع الرسمي لنادي العين، أن الأجواء العامة تتسم بالإيجابية العالية والانضباط، مشيداً بمتابعة واهتمام الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي العين، الذي يحرص على تهيئة كافة الظروف باهتمامه ودعمه اللامحدود لتحقيق مشاركة مشرفة في المحفل العالمي.

وقال الهاشمي: «حينما يرتبط النداء باسم وسمعة كرة الإمارات، لا مجال للتردد... نعرف تماماً ما ينتظرنا، وعلينا أن نكون على قدر هذه الثقة».

وأضاف: «كما يقول المثل الإنجليزي لا مكاسب بلا تضحيات، ونعيش أجواءً مثالية داخل معسكر الفريق، والروح الجماعية من الجهازين الإداري والفني واللاعبين هي سر قوتنا».

وعن تأثير التعاقدات الجديدة على تشكيلة الفريق، أوضح: «لدينا مجموعة متكاملة في منظومة الفريق، والمنافسة ما بين اللاعبين صحية جدًا. فمن يجتهد يثبت نفسه، والمدرب يعتمد على الأداء وليس على الأسماء. الأهم هو الحفاظ على روح الفريق وطرد أي طاقة سلبية».

وفي ختام حديثه، وجه رسالة للجماهير: «أنتم نبضنا، ودعمكم يصنع الفارق. لكل من يتواجد في واشنطن نقول: حيّاكم الله بيننا، وإن شاء الله نسعدكم بهذه المشاركة التاريخية».

على صعيد أخر، نظم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوماً إعلامياً مفتوحاً من داخل معسكر نادي العين في العاصمة الأمريكية واشنطن، ضمن البرنامج الرسمي التحضيري الذي يسبق البطولة.

وشمل اليوم الإعلامي جلسات تصوير خاصة لكافة لاعبي الفريق الأول، بالإضافة إلى المدير الفني الصربي فلاديمير إيفيتش، وذلك وفقًا للوائح المسابقة المعتمدة، وبالتنسيق الكامل مع إدارة النادي والطاقم الإعلامي للفريق.

ويأتي تنظيم هذا الحدث بالتزامن مع اكتمال قائمة نادي العين في معسكره الخارجي، عقب التحاق اللاعبين الدوليين بالفريق، مما يُعزز من الجاهزية الفنية والمعنوية للزعيم قبل انطلاق المنافسات.

ويُعد نادي العين أحد ممثلي قارة آسيا في النسخة الموسعة من كأس العالم للأندية، التي تُقام للمرة الأولى بمشاركة 32 ناديًا من مختلف القارات، في حدث تاريخي تستضيفه الولايات المتحدة خلال الصيف الحالي.