أعلن نادي العين إطلاق العدد الأول من «مجلة نادي العين»، في إصدار خاص بعنوان «الموسم الذهبي»، بالتزامن مع الدورة الـ17 من مهرجان العين للكتاب، وينظّم مركز أبوظبي للغة العربية المهرجان، حتى يوم الاثنين المقبل، في «العين سكوير» بمنطقة استاد هزاع بن زايد، وتأتي المجلة امتداداً لمسيرة إصدارات النادي التي عرفتها الجماهير عبر «عيناوي» و«نادينا» و«الزعيم».

ويوثّق العدد مسيرة الفريق الأول في موسم 2025-2026، ويستعيد بالصور ليلة النجمة الخامسة، التي شهدت تتويج العين بلقب دوري المحترفين للمرة الـ15، كما يوثّق إحراز كأس رئيس الدولة، الذي أكمل به العين الثنائية التاريخية ورفع رصيده إلى 40 بطولة رسمية.

وعلى امتداد 10 فصول، يقدّم الإصدار مقابلات خاصة مع المدرب واللاعبين وعدد من المساهمين في الإنجاز.

ويروي أصحاب التجربة كيف استعد الفريق للموسم منذ المعسكر الصيفي، وما القرارات التي صنعت الفارق في محطاته الحاسمة، ويخصّص العدد صفحات لإنجازات فرق المراحل السنية والعمل الذي يقف خلفها.

وفي فصل «شهادة أسطورة»، يستعيد النجم الغاني عبيدي بيليه ذكرياته مع الفريق الذي أحرز كأس رئيس الدولة للمرة الأولى في تاريخ العين، وعاد بيليه إلى العين بعد أكثر من ربع قرن من ذلك التتويج.