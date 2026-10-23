سلطان عادل يعتذر عن تصرفه أمام العين: ما حدث كان بيني وبين كاكو فقط

حرص لاعب شباب الأهلي، سلطان عادل، على توضيح حقيقة اللقطات الجدلية التي شهدتها مباراة فريقه أمام العين، في دور الـ16 من بطولة كأس رئيس الدولة لكرة القدم والتي انتهت لمصلحة "فرسان دبي" 3-2، بعدما أثارت بعض تصرفاته خلال اللقاء، ومن بينها الإشارة إلى قميص شباب الأهلي، ردود فعل وتساؤلات بشأن ما إذا كانت موجهة إلى نادي العين وجماهيره.

وأكد سلطان عادل، في تصريحات لمنصة "حدث الرياضة" أن ما حدث كان موقفاً شخصياً بينه وبين لاعب العين، الباراغوياني كاكو، ولم يكن موجهاً بأي شكل إلى نادي العين أو جماهيره، مشدداً على احترامه الكبير للنادي وتاريخه ومكانته في كرة القدم الإماراتية.

وقال لاعب شباب الأهلي: "ما حدث كان بيني وبين اللاعب كاكو فقط، ولم أقصد جماهير العين أو نادي العين، فهو نادٍ كبير وله اسمه وتاريخه".

وقدم سلطان عادل اعتذاره عن التصرفات التي صدرت منه خلال المباراة، موضحاً أن بعض الحركات والإشارات التي قام بها جاءت في إطار الموقف الذي جمعه بكاكو، ولم يكن الهدف منها استفزاز جماهير العين أو التقليل من قيمة النادي.

وجاء توضيح اللاعب عقب تداول لقطات من المباراة أظهرت بعض الإشارات والحركات التي قام بها، ما أثار جدلاً حول المقصود منها، قبل أن يخرج سلطان عادل لتوضيح ملابسات الواقعة والاعتذار عنها، مؤكداً أن احترام المنافسين يظل أمراً أساسياً مهما بلغت حدة التنافس داخل المستطيل الأخضر.