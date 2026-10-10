الهوتي: 400 سباح يشاركون في «دولية العين»

أكد رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية، حميد الهوتي، أن إطلاق النسخة الأولى من بطولة العين الدولية للسباحة يأتي ضمن استراتيجية النادي للتوسع في تنظيم البطولات والفعاليات المائية بمختلف مناطق إمارة أبوظبي، وعدم اقتصار أنشطة النادي على منطقة بعينها، مشيراً إلى أن اختيار مدينة العين لاستضافة البطولة يعكس ما تمتلكه من مقومات رياضية وسياحية وبنية تحتية قادرة على استضافة الأحداث الرياضية المختلفة.

وقال الهوتي لـ«الإمارات اليوم»: «إن النادي يعمل على توسيع قاعدة ممارسة الرياضات المائية، والوصول بأنشطته وبرامجه إلى مختلف مناطق الإمارة»، موضحاً أن «إقامة بطولة دولية للسباحة في العين تمثل خطوة مهمة ضمن هذا التوجه، خصوصاً مع الإقبال الكبير الذي شهدته النسخة الأولى قبل انطلاقها».

وأضاف: «هدفنا في نادي أبوظبي للرياضات المائية هو التوسع والوصول إلى مختلف مناطق الإمارة، وتوفير المزيد من الفرص للسباحين للمشاركة والتطور.. بطولة العين ليست مجرد منافسة جديدة على أجندة النادي، وإنما نريد أن تكون بداية لحدث دولي مستدام ينمو من نسخة إلى أخرى، ويسهم في اكتشاف المواهب وتطويرها».

وكانت اللجنة المنظمة أعلنت إغلاق باب التسجيل في البطولة، التي تقام من 16 إلى 18 أكتوبر الجاري في مسبح جامعة الإمارات، بعدما وصل عدد المشاركين إلى نحو 400 سباح وسباحة، يمثلون 28 نادياً وأكاديمية وفريقاً، بإجمالي 1698 مشاركة فردية في مختلف السباقات.

وأوضح الهوتي أن حجم المشاركة في النسخة الافتتاحية يمنح النادي مؤشراً إيجابياً على إمكانية تطوير البطولة خلال السنوات المقبلة، وقال: «الإقبال من الأندية والأكاديميات من داخل الدولة وخارجها يؤكد أهمية وجود بطولات توفر مستويات مختلفة من المنافسة، وتمنح السباحين فرصة الاحتكاك واكتساب الخبرة في بيئة تنظيمية متميزة».

وتشهد البطولة مشاركة فرق وأكاديميات محلية ودولية، من بينها فرق من أذربيجان والبرتغال والكويت، إلى جانب الأندية والأكاديميات المحلية وفريق جامعة الإمارات، فيما تتنوع المنافسات بين مستويات وفئات عمرية مختلفة، بداية من فئة 8 و9 سنوات حتى فئات الماسترز.

وأشار الهوتي إلى أن النادي ينظر إلى البطولة أيضاً باعتبارها فرصة لتعزيز ارتباط الرياضة بالمجتمع والوجهات المختلفة في الإمارة، مضيفاً أن العين تتمتع بمقومات تجعلها قادرة على استضافة المزيد من الفعاليات الرياضية، بما يسهم في دعم الحضور الرياضي والسياحي للمدينة.

وخصصت اللجنة المنظمة جوائز مالية تبلغ 50 ألف درهم لأفضل ثلاثة سباحين في كل فئة عمرية للذكور والإناث، إلى جانب الميداليات المخصصة لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في السباقات.