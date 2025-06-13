7 أرقام لافتة في دوري «الأولى».. أبرزها صمود النقطة «75»

شهد الموسم المنصرم من دوري الدرجة الأولى تسجيل سبعة أرقام لافتة ميّزته عن بقية المواسم السابقة، أبرزها تألق حارس مرمى دبا، محمد سالم الرويحي، الذي قاد فريقه للصعود إلى دوري المحترفين للمرة الرابعة في مسيرته، إلى جانب استمرار الرقم القياسي للنقاط المسجلة باسم بطل الدوري عند 75 نقطة، وخلوّ قائمة الهدافين من اللاعبين المواطنين.

وفي ما يلي أبرز الأرقام التي رصدتها «الإمارات اليوم»:

غياب الهداف المواطن

غاب اللاعبون المواطنون عن قائمة أفضل 10 هدافين في الموسم المنصرم، التي تصدّرها لاعب الفجيرة، الفرنسي ساندر بنبشير، برصيد 21 هدفاً، وكان آخر ظهور لمواطن في هذه القائمة باسم لاعب مصفوت، سعود فرج، في موسم 2020-2021. وحل مهاجم الجزيرة الحمراء جمال معروف في المركز الـ15 برصيد سبعة أهداف، ما يعكس الاعتماد المتزايد على اللاعبين الأجانب والمقيمين في مراكز الهجوم.

30 يوم انتظار

واجهت أندية دوري الدرجة الأولى تحديات فنية كبيرة بعد انسحاب فريق فليتوود يونايتد في الجولات الأولى، ما أربك جدول المسابقة، وأدى ذلك إلى فترات انتظار قاربت 30 يوماً لبعض الفرق من دون خوض مباريات، ما أثّر سلباً في الجاهزية والمستوى الفني.

الصعود الرابع

وبات حارس مرمى دبا، محمد سالم الرويحي، أكثر الحراس صعوداً مع فريقه إلى دوري المحترفين، حيث حقق هذا الإنجاز أربع مرات في أعوام: 2012 و2015 و2022 و2025، في رقم لم يسبقه إليه أي حارس مرمى آخر في تاريخ دوري «الأولى».

75 نقطة

وعلى الرغم من فوز الظفرة بلقب الدوري هذا الموسم، فإنه لم ينجح في تحطيم الرقم القياسي للنقاط، بعد أن جمع 57 نقطة في 26 مباراة.

ولايزال الرقم الأعلى مسجلاً باسم دبا بـ75 نقطة في موسم 2022 (من 28 مباراة)، وحتا الذي جمع 75 نقطة أيضاً، ولكن من 32 مباراة.

مركز «الصقور»

وفشل فريق الإمارات (الصقور) في الصعود مجدداً إلى دوري المحترفين في سابقة نادرة، بعدما اعتاد الفريق العودة في موسم الهبوط نفسه، وأنهى الموسم في المركز الثامن في أسوأ مركز يحققه منذ تطبيق الاحتراف، في موسم يُوصف بـ«المنسي» لجماهير الفريق.

إنجاز «يونايتد»

وحقق فريق يونايتد المركز الرابع برصيد 45 نقطة، في أفضل إنجاز لأي فريق تابع لشركة خاصة، منذ السماح للشركات بالمشاركة في مسابقات اتحاد الكرة، وظهر الفريق منافساً حقيقياً في الصراع على الصعود، ما يعكس تطوراً ملحوظاً في الأداء.

دبا يتفوق هجومياً

وعلى الرغم من عدم فوزه بالبطولة، فقد سجل فريق دبا أفضل أداء هجومي في الدوري بـ53 هدفاً، إضافة إلى تحقيقه 18 انتصاراً، متفوقاً على الظفرة (بطل الدوري) الذي سجل 17 انتصاراً فقط، و43 هدفاً.