دبا يُسقط المتصدر.. وفورت فيرتوس يقهر البطائح في «الأولى»

قاد البرازيلي سايمون دي كابرال فريقه دبا إلى الفوز على ضيفه العربي 2-0، أمس، في الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى.

وافتتح دي كابرال التسجيل في الثانية الـ24 ليصبح أسرع أهداف الموسم الحالي، قبل أن يضيف الهدف الثاني (42).

ورفع دبا رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني، مقلصاً الفارق مع العربي المتصدر إلى ثلاث نقاط.

وحقق فورت فيرتوس فوزاً مثيراً على مضيفه البطائح 3-2، رغم إكماله المباراة بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 49، وسجل للفائز العاجي جيان ديوما (4)، والسنغالي مامادو دوب (21)، والإيطالي أليخاندرو غوميز (90+2)، فيما أحرز هدفي البطائح البرازيليان جيان لوكا مونيز (33) وفيتور مورا (38).

وشهدت المباراة طرد لاعب فورت فيرتوس الأردني عبدالله مازن المصري بالبطاقة الحمراء (49)، ورفع فورت فيرتوس رصيده إلى 12 نقطة، بينما تجمد رصيد البطائح عند ثماني نقاط.