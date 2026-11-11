عصام أبوطوق: بهاء فيصل يستحق فرصة جديدة مع «النشامى»

دعا لاعب المنتخب الأردني السابق، عصام أبوطوق، الجهاز الفني لمنتخب الأردن إلى توجيه الدعوة إلى مهاجم نادي الإمارات، الدولي بهاء فيصل، للانضمام إلى صفوف «النشامى» خلال فترة التوقف الدولي الحالية، مؤكداً أن اللاعب يقدم مستويات فنية متميزة في دوري الدرجة الأولى الإماراتي، ويستحق الحصول على فرصة جديدة لتمثيل منتخب بلاده، خصوصاً في ظل غياب مهاجم المنتخب يزن نعيمات، وحاجة الفريق إلى تعزيز هذا المركز، بحسب وصفه.

وأشاد أبوطوق بالمستويات التي يقدمها بهاء فيصل، منذ انضمامه إلى نادي الإمارات بداية الموسم الحالي، واصفاً إياه بأنه أحد أبرز نجوم دوري الدرجة الأولى، بعدما تقاسم صدارة قائمة الهدافين برصيد خمسة أهداف، بالتساوي مع لاعب دبا الألباني جوناثان، فضلاً عن إسهاماته في صناعة الأهداف ومساعدة فريقه على احتلال المركز الثاني في جدول الترتيب.

وقال أبوطوق لـ«الإمارات اليوم»: «يعد بهاء فيصل حالياً أحد أبرز اللاعبين في دوري الدرجة الأولى الإماراتي، بعدما نجح في الوصول إلى صدارة قائمة الهدافين، وأسهم في النتائج الإيجابية لفريق الإمارات، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 18 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر العربي صاحب الـ19 نقطة».

وأضاف: «شهد دوري الدرجة الأولى الإماراتي تطوراً فنياً وتنافسياً ملحوظاً، وأصبحت الفوارق الفنية بينه وبين دوري المحترفين محدودة في جوانب عدة، ولذلك فإن تألق بهاء فيصل في هذه المسابقة يستحق الاهتمام والمتابعة، خصوصاً أنه لا يكتفي بتسجيل الأهداف، بل يسهم أيضاً في صناعتها لزملائه، ويحظى بمحبة جماهير نادي الإمارات».

وتابع: «التجمع الحالي للمنتخب الأردني، الذي يتخلله خوض مباريات ودية، يمثل فرصة مناسبة لإعادة تقييم بعض اللاعبين، ومن بينهم بهاء فيصل، الذي عاد من الإصابة بصورة قوية، وأثبت قدرته على استعادة مستواه الفني والتهديفي».