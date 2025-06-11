سلة شباب الأهلي تقهر بطل الصين تايبيه.. تأهلت إلى نصف نهائي أبطال آسيا

تأهل فريق شباب الأهلي لكرة السلة، إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بفوزه على "تايوان بايلوس" من الصين تايبيه بنتيجة (92-88)، اليوم على صالة "كوكا كولا آرينا"، ضمن ربع نهائي البطولة المقامة للعام الثاني على التوالي في دبي، ويسدل الستار عنها الجمعة.

وضرب شباب الأهلي، في الثامنة من مساء غد الخميس، موعداً في ختام نصف النهائي، مع الفائز من لقاء حامل اللقب فريق الرياضي اللبناني أمام "جيجيانغ جوانشا ليونز" الصيني الذي يجري اليوم لاحقاً.

كما شهد الدور ربع النهائي، مواصلة فريق "أوتسونوميا بريكس" الياباني سلسلة مفاجأته، بفوزه على "طبيعت" الإيراني بنتيجة (94-93)، في مباراة شهدت شوطين إضافيين، بعد التعادل مع نهاية الوقت الأصلي، والشوط الإضافي الأول بواقع (76-76)، و(86-86).

ويلتقي "أونسونوميا بريكس" ً في الخامسة عصر غد، مع فريق "برونكوز" المنغولي، الذي نجح بدوره في تخطي عقبة الدور ربع النهائي بفوز على "ميرالكو بولتس" الفلبيني بنتيجة (83-78).

واحتاج شباب الأهلي لضمان بطاقة العبور للدور نصف النهائي إلى نيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثاني ومن ثم الربع الرابع بواقع (21-20 و20-18 و27-20)، فيما أكتفى لاعبي "تايوان بايلوس" بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الثالث بواقع (30-24) التي لم تكن كافية لهم بالعودة بنتيجة المباراة.

وتألق لشباب الأهلي، محترفه الأميركي ديشوندري واشنطن، بتسجيله 23 نقطة، كما واصل الثنائي الدولي قيس عمر، وحامد عبداللطيف التألق، بتسجيل كل منهما 15 نقطة.

ويذكر أن شباب الأهلي سبق له في نسخة العام الماضي حصد الميدالية الفضية، عقب خسارته المباراة النهائية أمام الرياضي اللبناني بنتيجة (122-96).