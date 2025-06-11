تغييرات جذرية في نادي بني ياس.. إنهاء التعاقد مع 4 «أجانب» دفعة واحدة

أعلنت شركة بني ياس لكرة القدم إنهاء ارتباطها بأربعة لاعبين أجانب دفعة واحدة، في إطار خطة التغيير الشاملة التي يجري تنفيذها استعداداً للموسم المقبل، على الرغم من أن عقود بعض اللاعبين كانت لاتزال سارية للموسم المقبل.

وتصدّر قائمة المغادرين المدافع الروماني، أندريه بوركا، الذي كان قد انضم إلى «السماوي» في الموسم الماضي، قادماً من نادي الأخدود السعودي، بعقد يمتد حتى 2026، إلا أن الإدارة قررت إنهاء التعاقد بالتراضي.

كما شملت القائمة اللاعب الصربي، لازار ماركوفيتش، الذي التحق ببني ياس بصفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع غازي عنتاب التركي، بالإضافة إلى الكونغولي، أرنولد لوسمبا، الذي سبق أن تم التعاقد معه من نادي بينديك سبور التركي.

وفي السياق ذاته، أنهى النادي علاقته مع صانع الألعاب، الأرجنتيني خوان باوزا، بعد انتهاء فترة إعارته من نادي كرايوفا الروماني، حيث قررت الإدارة عدم تجديد التعاقد معه، رغم أن اللاعب كان من أبرز ركائز الفريق في الموسم الماضي، وتأتي هذه الخطوة في ظل سياسة التجديد وإعادة بناء الفريق، بالتوازي مع تعاقد بني ياس مع المدرب البلغاري، إيفايلو بيتيف، لقيادة الفريق فنياً خلفاً للمدرب الروماني دانيال إيسايلا، في مسعى واضح من الإدارة للظهور بشكل أقوى وأكثر تنافسية في الموسم المقبل 2025-2026.

من جانب آخر، كشف المدرب السابق لفريق بني ياس، الروماني دانيال إيسايلا، أنه رفض عرضاً للاستمرار في بني ياس بعد ثلاثة مواسم قضاها على فترتين مع «السماوي» أحدث في فترته الأولى نقلة كبيرة بقيادة الفريق إلى وصافة ترتيب الدوري، في حين أنه في عودته الثانية أنقذ الفريق من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

وقال إيسايلا لصحيفة «سبورتبيرسورس» الرومانية: «لقد عدت إلى منزلي الآن في مدينة براشوف بعد انتهاء عقدي، وتلقيت عرضاً من بني ياس للاستمرار لكنني رفضته، وكانت هناك بعض الشروط التي اضطررتُ إلى وضعها لأني أعرف تاريخ النادي جيداً، وقضيتُ هناك ثلاث سنوات».

وواصل المدرب الروماني: «لقد كان هناك مناقشات مع إدارة النادي، ولم نتوصل لاتفاق، الحمد لله أنني وصلتُ إلى مرحلة أستطيع فيها اختيار ورفض عروض معينة، عندما يأتي عرض مناسب سألتزم به، لم يكن هناك أي نقاش حول الانضمام إلى نادي رابيد الروماني، وكانت مجرد تكهنات، ولم أُجرِ أي مناقشات مع الإدارة».

وحول ما إذا كانت عودته إلى رومانيا نهائية أم سيعود مجدداً للتدريب في الخارج، قال: «في رومانيا كانت لديّ العديد من الاتصالات في الماضي، لكنني لم أستطع مناقشة الأمر لأنه كان لديّ التزام آخر، وحالياً ليس لديّ أي عرض هنا، لكنني منفتح على أي مشروع».