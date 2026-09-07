تبديل اضطراري ينقذ حتا من تكرار «كابوس» البداية المتعثرة

تحوّلت إصابة لاعب وسط حتا، طحنون الزعابي، خلال مواجهة بني ياس، أول من أمس، في الجولة الرابعة من دوري المحترفين، من ضربة موجعة إلى فرصة صنعت الفارق، بعدما اضطر الجهاز الفني إلى الدفع بأيمن رشوق في الدقيقة 70، ليصبح البديل بطل المواجهة، بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ويقود «الإعصار» إلى انتصاره الأول في المسابقة.

وجاء هدف رشوق في مرمى «السماوي» في توقيت مثالي، إذ أنهى سلسلة خسائر حتا في الجولات الثلاث الأولى، وبدّد مخاوف تكرار بداية موسم 2023-2024، حين خسر الفريق مبارياته الأربع الأولى توالياً.

وبدا التبديل الاضطراري في بدايته امتداداً لمعاناة حتا، خصوصاً أن المباراة كانت تتجه نحو التعادل، لكنه تحوّل سريعاً إلى مكسب فني بعدما منح دخول رشوق الفريق حيوية إضافية في الثلث الهجومي، قبل أن يكافئ ثقة مدربه بهدف قاتل أعاد البسمة إلى لاعبي الفريق وجماهيره.

وقال رشوق في تصريحات صحافية إن الفوز الأول وحصد النقاط الثلاث يُمثلان «أول الغيث»، مؤكداً أن الخسارة في الجولات الثلاث الأولى كانت صعبة على الفريق، وأضاف: «الفوز على بني ياس سيكون له أثر إيجابي على الفريق، ويجب أن نتكاتف وأن نتحلى بالصبر، كما حدث في المباراة حين سجلنا في الدقيقة الأخيرة، والأهم ألا نستقبل أهدافاً، لأن ذلك يمنحنا أفضلية التسجيل في أي وقت».

وفي المقابل، زادت الخسارة معاناة بني ياس، الذي لايزال يبحث عن أول نقطة له في البطولة، ليواصل بدايته السلبية بعدما عجز عن تحقيق الفوز في أول أربع جولات، في مشهد يعيد إلى الأذهان بدايته الصعبة في الموسم الماضي.