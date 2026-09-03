مدرب بني ياس: مواجهة حتا مهمة.. ونمر بالظروف نفسها

أكد مدرب بني ياس، الروماني دانيال إيسايلا، أهمية مواجهة حتا، المقررة السبت، ضمن الجولة الرابعة من دوري المحترفين لكرة القدم، مشيراً إلى أن الفريقين يمران بظروف متشابهة بعد خسارتهما في الجولات الثلاث الأولى.

ولا يملك «السماوي» أي نقطة حتى الآن، بعدما خسر مبارياته الثلاث الأولى، وهو السيناريو ذاته الذي عاشه الفريق في الموسم الماضي، ما يجعل مواجهة حتا فرصة مهمة لتصحيح المسار وتحقيق أولى نقاط الموسم.

وقال إيسايلا اليوم في مؤتمر صحافي: «مباراة مهمة جدًا بالنسبة لنا أمام حتا، وهو فريق يمر بالظروف نفسها التي نمر بها وربما يستحقون، مثلنا، أكثر من صفر نقطة في هذه المرحلة».

وأضاف عن منافسه: «شاهدت جميع مبارياتهم، وحتى في المباراة الأولى أمام الجزيرة، أتيحت لهم فرص كثيرة للتسجيل وقد استقبلوا أهدافًا في الوقت الإضافي من الشوط الأول، وكذلك في الشوط الثاني، وفي النهاية خسروا المباراة».

وتابع: «وفي المباراة الأخيرة، ربما كانت بدايتهم صعبة أمام الشارقة، فهو فريق قوي جدًا، لكنهم أيضًا أتيحت لهم فرص عديدة للتسجيل ولهذا السبب يجب أن نكون حذرين، لأننا نمر بالظروف نفسها».

وعن بداية بني ياس، قال: «أعتقد، وأنا متأكد، أننا كنا نستحق أكثر بكثير من هذه الحصيلة خلال المباريات الثلاث الأولى لكن الحقيقة أننا لم نحصل على أي نقاط».

وشدد إيسايلا على ضرورة استثمار مواجهة حتا لتغيير الصورة، وقال: «علينا أن نركز ونغيّر بعض الأمور لنكون أكثر فاعلية في أدائنا على أرض الملعب، وخصوصًا التخلص من الأخطاء المؤثرة، والسيطرة على الضغط، والحفاظ على تركيزنا داخل الملعب جميعًا، والبقاء إيجابيين ومركزين طوال المباراة، حتى نحقق أقصى استفادة ممكنة من هذه المواجهة».