مدرب إماراتي يكشف: أنا أول من ضم موسى التعمري إلى منتخب الأردن

عبر مدرب المنتخب الأردن السابق، الإماراتي عبدالله مسفر، عن فخره واعتزازه بتأهل منتخب الأردن الملقب بـ«النشامى» إلى نهائيات كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخه، وكأول منتخب عربي يصعد رسمياً إلى هذا العرس الكروي المقرر في كندا، المكسيك والولايات المتحدة، مؤكدا أنه فخور في ذات الوقت ببصمته التي وضعها عندما تولى تدريب هذا المنتخب وساهم في اكتشاف أحد أبرز عناصره اللاعب موسى التعمري الذي يلعب حالياً في نادي رين الفرنسي وقيمته السوقية بلغت «8 ملايين يورو»، بالإضافة لتدريبه عدة عناصر من اللاعبين البارزين حالياً، معتبرا أن المنتخب الأردني الذي حل وصيفا لبطل آسيا 2023 يسير حاليا في الطريق الصحيح،

وقال عبدالله مسفر لـ«الإمارات اليوم»: «بالنسبة لي فإنني سعيد جدا برؤية اللاعبين الذين سبق لي أن دربتهم ولم يكن أحد وقتها يعرفهم، وهم يحققون حلم الوجود في كأس العالم وأصبحوا حاليا نجوماً، ولهم صيت كبير وقد توقعت لهم النجاح مثل موسى التعمري وعلي علوان والحارس يزيد أبو ليلى ويزن العرب وغيرهم».

وكان عبد لله مسفر تولى تدريب المنتخب الأردني في 2016 قبل أن يستقيل في أكتوبر 2017، وأصبح أول مدرب إماراتي يخوض تجربة التدريب في مجال كرة القدم خارج الإمارات.

وعما إذا كان هو السبب في اكتشاف نجم المنتخب الأردني موسى التعمري «27 عاماً» الذي يلعب حالياً مع نادي رين الفرنسي وضمه وقتها إلى المنتخب، أوضح مسفر «حضرت عدة مباريات لفريق شباب الأردن الذي كان يلعب فيه التعمري وقد اعجبت بمستواه ولم يكن وقتها قد تم ضمه إلى المنتخب وسارعت بضمه بشكل مباشر إلى المنتخب الأول وكان في ذلك الوقت صغير السن وكان يلعب في مركز الظهير الايسر ولم يكن معروفا، وقد سافر مع المنتخب إلى دبي في أول معسكر إعدادي له في يناير 2017 وشارك في مباراة ودية للمنتخب مع منتخب جورجيا وكانت أول مباراة له مع المنتخب وتعد هذه بداية انطلاقته في مركزه الجديد وقتها كصانع ألعاب وفي الخط الامامي، وكنت واثقاً من نجاحه في هذا المركز وقد اثبت وجوده وهو لاعب صاحب مهارات وقدرات فنية عالية وكان في ذلك الوقت بحاجة إلى الثقة والاكتشاف وقد انطلق حاليا نحو العالمية ويعد حاليا من أفضل واشهر لاعبي الأردن بالإضافة إلى بقية لاعبي المنتخب الذين سطع نجمهم مثل يزن النعيمات وعلي علون وغيرهم ويتميزون بإمكانيات فنية عالية قد تساعدهم مستقبلا في الاحتراف في أوروبا».