محلل في «أبوظبي الرياضية» يرد على زميله: لو طبّق مدرب الكويت تحليلاتك لخسر بالأربعة كل مباراة

شهدت حلقة السبت من برنامج «الفريق التاسع»، على «قناة أبوظبي الرياضية»، نقاشاً محتدماً بين محللي القناة بشأن المنتخب الكويتي، بعد خروجه المبكر من بطولة «خليجي 27»، المقامة حاليًا بمدينة جدة السعودية، على الرغم من أنه يعد تاريخياً من أكثر المنتخبات الخليجية تتويجاً باللقب (10 مرات).

واعتبر لاعب المنتخب السعودي السابق والمحلل الفني حمد الدبيخي أنه كان يجب على المنتخب الكويتي تطبيق أسلوب اللعب الهجومي في التعامل مع مباريات البطولة، فيما رد عليه زميله المحلل الفني البحريني رياض الذوادي، بالقول: «لو طبق مدرب المنتخب الكويتي، البرتغالي هيليو سوزا، تحليلاتك بالانتقال إلى اللعب بالحالة الهجومية بهذه الأدوات الدفاعية، فإن المنتخب سيخسر بأربعة أهداف في كل مباراة يخوضها، نظرا لعدم جودة الأدوات الموجودة لدى المنتخب الكويتي».

وأوضح رياض الذوادي: «بالنظر إلى وضعية المنتخب الكويتي وقدراته وأدواته الحالية في خط الدفاع، فإنه في حال لجأ إلى تطبيق الأسلوب الهجومي في اللعب، قد يخسر في كل مباراة بأربعة أهداف، نظرًا لسهولة تلقي الأهداف».

وتساءل الذوادي عمن يتحمل مسؤولية المشاكل الدفاعية للمنتخب الكويتي، معتبرا أن الأدوات الحالية لدى المنتخب الكويتي لا يمكن أن تبني فريقًا قويًا.

من جهته، رد حمد الدبيخي على رياض الذوادي قائلاً: «لا أتفق معك فيما ذهبت إليه، كون أن منطلق تحليلك هو أنك تدافع فقط عن مدرب المنتخب الكويتي سوزا على حساب إمكانات اللاعبين».

بدوره، شدد مقدم البرنامج يعقوب السعدي على أن دور المدرب سوزا هو تطوير اللاعب في المنتخب الكويتي، في حين تساءل المحلل الرياضي عايض مبخوت عن إمكانية التحسن الكبير الذي يمكن أن يحدث في المنتخب الكويتي بالعناصر الحالية، في حال تم، على سبيل المثال، تغيير المدرب سوزا.

وكان المنتخب الكويتي قد ودع كأس الخليج دون أي رصيد من النقاط، بعد الخسارة أمام العراق بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة الثانية، وأمام السعودية بهدف دون رد في مباراته الافتتاحية.