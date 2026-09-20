الأبيض الأولمبي يحصد نقطة من كوريا الشمالية في «الألعاب الآسيوية»

تعادل المنتخب الأولمبي لكرة القدم مع نظيره الكوري الشمالي (0-0)، اليوم الأحد، في المجموعة الثانية لمسابقة كرة القدم ضمن منافسات النسخة الـ20 من دورة الألعاب الآسيوية «آيتشي–ناغويا 2026»، المقامة حالياً في اليابان، ليحصد «الأبيض» نقطة ثمينة، بعدما خسر مباراته الافتتاحية أمام منتخب إيران وتتبقى له مواجهة مهمة أمام نظيره الصيني الأربعاء المقبل.

وكان «الأبيض» الأولمبي الطرف الأفضل والأكثر تنظيماً خلال الشوط الأول، وهدد مرمى كوريا الشمالية بأكثر من محاولة، كان أبرزها فرصتا علي البلوشي ومحمد جمعة المنصوري في الجزء الأخير من الشوط.

ورغم الفرص التي أهدرها، قدم المنتخب الأولمبي أداءً اتسم بالتنظيم الجيد دفاعياً وهجومياً، إلا أن لاعبيه افتقدوا التركيز واللمسة الأخيرة أمام المرمى، كما لم يستغل المنتخب النقص العددي في صفوف منافسه، الذي أكمل المباراة بـ10 لاعبين لنحو نصف ساعة بعد طرد ري سونغ في الدقيقة 60، قبل أن يتعرض لاعب المنتخب الأولمبي خميس المنصوري للطرد بالبطاقة الصفراء الثانية أيضاً في الدقيقة 93.

وفي المباراة الثانية، ضمن المجموعة نفسها، تعادل المنتخب الصيني مع نظيره الإيراني من دون أهداف.