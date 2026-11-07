إلغاء مباراة الأردن وإندونيسيا الودية بسبب مخاوف أمنية

قرر الاتحاد الأردني لكرة القدم إلغاء مباراة منتخب «النشامى» الودية أمام ضيفه الإندونيسي المقررة الأسبوع المقبل بناء على طلب الاتحاد الإندونيسي للعبة، في حين أكد الاتحاد أن المباراة الودية مع منتخب أستراليا المقررة في العاصمة عمّان ستقام وفقاً لموعدها المحدد سابقاً، على الرغم من الوضع الأمني ⁠في الشرق الأوسط.

وأعلن الاتحاد الأردني، في وقت متأخر من أول من أمس، إلغاء المباراة المقررة يوم الجمعة المقبل أمام منتخب إندونيسيا، مشيراً إلى أن الاتحاد الإندونيسي اعتذر عن عدم إقامة المباراة.

وقال مسؤول في الاتحاد الإندونيسي للعبة أمس: «قررنا إلغاء المباراة في ‌المقام الأول لأسباب أمنية».

وأضاف: «نعلم أن الوضع في الشرق الأوسط ليس جيداً في الوقت الحالي، لذا أخذنا في الاعتبار المخاوف من أن يؤثر ذلك في الحالة النفسية للاعبين والفريق».

وفي المقابل، قال الاتحاد الأردني إن المباراة الودية أمام المنتخب ​الأسترالي في 17 نوفمبر الجاري، على ⁠استاد عمّان الدولي ستقام في موعدها المحدد دون أي تغيير.

وذكرت صحيفة «سيدني مورنينغ هيرالد» الأسترالية، أمس، أن الاتحاد الأسترالي للعبة قرر تأجيل الإعلان عن تشكيلة المنتخب لمباراتي الأردن وقطر، لأن ⁠بعض اللاعبين لا يرغبون في السفر إلى عمّان.