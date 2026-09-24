تصريحات نجم العراق نشأت أكرم في "مجلس خليجي 27" تشعل الغضب في مصر والأردن

أشعلت تصريحات لاعب المنتخب العراقي السابق نشأت أكرم، خلال ظهوره في برنامج "المجلس" على قناة الكاس القطرية، موجة جدل واسعة في الأردن ومصر، بعدما تحدث عن إمكانية مشاركة المنتخبين الأردني والمصري في كأس الخليج، معتبراً أن الدافع وراء المشاركة سيكون الحصول على المكافآت المالية.

وقال أكرم إن المنتخبات المرشحة للمشاركة في كأس الخليج من خارج منطقة الخليج العربي تنظر إلى البطولة من زاوية مالية أكثر من كونها فرصة للاستفادة الفنية.

على ما يبد أن تطور الكرة الأردنية في الأونة الأخيرة أزعج الكثير 🇯🇴🔥



العراقي نشأت اكرم :المنتخب الاردني والمصري يريدون المشاركة بكأس الخليج لاجل المال ....

ولك المنتخب المصري اذا شارك ضاف 100 مليون مشاهده و الأردن يشرف أي بطولة يشارك فيها و مكسب فني و جماهيري و تسويقي pic.twitter.com/L7QCLHoq3w — Abdullah _ Alzboon (@aboodz_boon) September 24, 2026

وأثارت هذه التصريحات ردود فعل غاضبة بين عدد من المتابعين الأردنيين والمصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا حديث أكرم انتقاصاً من قيمة المنتخبين وتاريخهما، وطالب بعضهم اللاعب العراقي السابق بالاعتذار عن تصريحاته.

ورأى متداولو هذه المواقف أن مشاركة «النشامى» و«الفراعنة» في أي بطولة خليجية ستكون مرتبطة بقيمتهما الرياضية وتاريخهما في كرة القدم العربية، مؤكدين أن الحضور في البطولات والمنافسة داخل الملعب لا ينبغي اختزالهما في الجانب المالي.

وتحولت تصريحات أكرم سريعاً إلى حديث متداول في الأوساط الرياضية الأردنية، وسط نقاش حول جدوى مشاركة منتخبات عربية من خارج منطقة الخليج في كأس الخليج، وما إذا كان وجودها يمثل إضافة فنية للبطولة أم يظل مرتبطاً بعوامل أخرى.