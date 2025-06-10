نيتو ثاني صفقات الوصل للموسم الجديد

أعلن نادي الوصل تعاقده رسمياً مع الظهير الأيسر، البرازيلي هوغو نيتو (23 عاماً)، من دون الكشف عن مدة العقد أو القيمة المالية للصفقة، ليتم قيده في فئة المقيمين.

ويُعد هوغو نيتو ثانية الصفقات الصيفية التي تبرمها إدارة «الإمبراطور»، في إطار سعيها لتعزيز صفوف الفريق بعدد من الصفقات المميزة بعد اللاعب البيروفي ريناتو تابيا الذي وقّع عقداً جديداً مع الوصل في 28 مايو لموسمين، قادماً من الدوري الإسباني.

وتبلغ القيمة التسويقية للاعب البرازيلي هوغو نيتو بين 2.5 وأربعة ملايين يورو، بحسب موقع ترانسفير ماركت، المختص في تحديد أسعار اللاعبين.

وبدأ هوغو نيتو مسيرته الكروية في صفوف الناشئين بنادي كورنتوس، والذي استمر في صفوفه حتى انتقل في عام 2019، ثم لعب لنادي بوتافوغو، قبل أن تتم إعارته في يناير الماضي إلى سبورت فيتوريا، ليلعب له خمسة أشهر قبل أن يصل بعد ذلك إلى الوصل.

وكان الظهور الأول للاعب نيتو بصفوف بوتافوغو، في مارس 2020، إذ فاز معه بكأس البرازيل لأندية الدرجة الأولى، وكأس ليبرتادوريس.