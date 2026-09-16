بداية متأخرة تكلف الوصل خسارة «آسيوية».. و4 دقائق تكشف الأخطاء الدفاعية

دفع الوصل ثمن بدايته المتأخرة في مستهل مشواره بدوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما خسر 1-2 أمام القادسية السعودي، أول من أمس، على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، ليخرج من الجولة الافتتاحية من دون نقاط، في وقت كان بإمكانه تحقيق نتيجة أفضل لو تعامل بصورة أكثر جرأة مع مجريات اللقاء منذ بدايته.

ولم ينجح الوصل في فرض حضوره الهجومي خلال الشوط الأول، إذ بدا تركيزه منصبّاً بصورة أكبر على التنظيم الدفاعي وتقليل المساحات أمام لاعبي القادسية، على حساب المبادرة الهجومية.

ورغم أن الفريق السعودي لم يقدم خلال تلك الفترة ما يكفي لفرض أفضلية واضحة، فإن الوصل لم يستثمر ذلك، ولم يصنع فرصاً حقيقية تهدد مرمى منافسه أو تمنحه أفضلية يمكن البناء عليها.

وتغير شكل الوصل مع انطلاق الشوط الثاني، بعدما ظهر الفريق بصورة أكثر جرأة وتحرك لاعبوه بشكل أفضل في المناطق الهجومية، ليبدأ في صناعة الفرص التي غابت عنه خلال النصف الأول. وكان سيرجينيو ونيكولاس خيمينيز قريبين من افتتاح التسجيل، لكن الوصل لم يحسن استغلال الفرص التي أتيحت له في بداية الشوط الثاني، لتتحول أفضلية الأداء إلى مشكلة أخرى عندما بدأ الفريق في ارتكاب أخطاء دفاعية مؤثرة. وفي غضون أربع دقائق فقط، تلقى الوصل ضربتين متتاليتين، بعدما سجل جوليان كينيونيس الهدف الأول للقادسية، قبل أن يضيف ماتيو ريتيغي الهدف الثاني، لتصبح مهمة الفريق الإماراتي أكثر صعوبة، خصوصاً أن الهدفين جاءا في مرحلة كان يبدو فيها الوصل الأقرب إلى التسجيل.

تدخلات هجومية

وحاول مدرب الوصل، البرتغالي روي فيتوريا، تغيير مسار المباراة بإجراء تدخلات هجومية، فأشرك علي صالح وفابيو ليما وريناتو جونيور، بحثاً عن زيادة الضغط على دفاع القادسية وتقليص الفارق. لينجح الوصل بالفعل في تسجيل هدف متأخر عن طريق لياندرو سباداسيو، لكنه جاء في وقت لم يترك للفريق مساحة كافية للبحث عن هدف التعادل، لتنتهي المباراة بفوز القادسية 2-1.

نتيجة غير مرضية

وأقر فيتوريا بأن فريقه لم يحقق النتيجة التي كان يبحث عنها، لكنه أبدى رضاه عن المستوى الذي قدمه الوصل، معتبراً أن الفريق كان منظماً ومتوازناً لكنه افتقد الفاعلية في الثلث الهجومي.

وقال المدرب البرتغالي عقب المباراة: «قدمنا شوطاً أول جيداً ومتقارباً، كنا منظمين لكننا افتقدنا الفاعلية في الهجوم. وفي الشوط الثاني استغل القادسية أخطاءنا وسجل هدفين»

وأضاف: «تحسن مستوانا وسجلنا هدفاً متأخراً، وبشكل عام أنا سعيد بالأداء، لكنني غير راضٍ عن النتيجة».