الوصل يواجه «القوة الجوية العراقي» لتصحيح المسار الآسيوي

يتطلع الوصل إلى تصحيح مساره في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، عندما يستضيف نادي القوة الجوية العراقي، في الثامنة من مساء اليوم، على استاد زعبيل، ضمن الجولة الرابعة من منافسات مجموعة الغرب، في مواجهة يرفع خلالها «الإمبراطور» شعار الفوز ولا بديل عنه، من أجل إنعاش آماله في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور الثاني.

ويدخل الوصل المواجهة في المركز الأخير من دون رصيد، بعدما خسر مباراتيه الأوليين أمام القادسية السعودي 1-2 والأهلي السعودي 1-3، فيما تأجلت مباراته أمام النصر السعودي في الجولة الثالثة إلى موعد يُحدد لاحقاً، ليجد الفريق نفسه أمام اختبار مهم لاستعادة توازنه القاري، خصوصاً أن أي نتيجة غير الفوز ستزيد من صعوبة مهمته في سباق التأهل.

ويعوّل «الإمبراطور» على عاملي الأرض والجمهور لاستعادة نغمة الانتصارات، مستفيداً من فترة الراحة التي امتدت لنحو 10 أيام عقب تأجيل مواجهة النصر، والتي منحت الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا فرصة كافية لإعادة ترتيب الأوراق، والعمل على معالجة الأخطاء الدفاعية والفنية التي ظهرت في المباراتين السابقتين، إلى جانب رفع معدلات الجاهزية البدنية للاعبين.

ويأمل الوصل أن تنعكس فترة التحضير الإضافية على أدائه داخل الملعب، خصوصاً في الخط الخلفي، الذي استقبل خمسة أهداف في أول مباراتين، إلى جانب تحسين الفاعلية الهجومية واستثمار الفرص أمام المرمى، في ظل إدراك اللاعبين أهمية تحقيق نتيجة إيجابية تعيد الثقة إلى الفريق وتمنحه دفعة جديدة في مشواره القاري.

وتحمل المواجهة سجلاً تاريخياً محدوداً بين الفريقين، يعود إلى دوري أبطال آسيا عام 2008، عندما فاز القوة الجوية في مباراة الذهاب في دبي بهدف دون رد، قبل أن يرد الوصل بالفوز 2-1 في لقاء الإياب خارج ملعبه، لتتجدد المواجهة بينهما بعد سنوات طويلة في البطولة القارية.

في المقابل، وصل القوة الجوية إلى دبي بمعنويات مرتفعة، بعد تحقيقه انتصاره الأول في البطولة على حساب باختاكور الأوزبكي بهدف دون رد في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى ثلاث نقاط، بعدما استهل مشواره بالخسارة أمام العين 1-4 ونيفتشي فرغانة بهدف دون مقابل. ويسعى الفريق العراقي إلى استثمار فوزه الأخير والخروج بنتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب، رغم تراجع نتائجه محلياً، إذ يحتل المركز الـ12 في الدوري العراقي برصيد 13 نقطة، عقب تعادله السلبي في مباراته الأخيرة أمام الميناء.

ويدير المباراة طاقم تحكيم سعودي بقيادة ماجد الشمراني، ويعاونه هشام الرفاعي وعمر الجمل، فيما يتولى فيصل البلوي مهمة الحكم الرابع، وممدوح الشهدان مهمة حكم الفيديو المساعد الرئيس، بمساعدة إبراهيم الدخيل.

• الوصل يحتل المركز الأخير من دون نقاط بعد الخسارة أمام القادسية 2-1 والأهلي 3-1.