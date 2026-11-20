أكد مهاجم الوصل، مهدي طارمي، أن الفوز على حتا بنتيجة 2-1، في افتتاح الجولة التاسعة من دوري المحترفين لكرة القدم، يمثل دفعة معنوية مهمة للفريق قبل مواجهة تراكتور سازي، الإثنين المقبل، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال طارمي في تصريحات صحافية بعد المباراة: «إن الوصل كان بحاجة إلى حصد النقاط الثلاث لمواصلة المنافسة على لقب الدوري، وتعزيز ثقته قبل العودة إلى الاستحقاق القاري»، وأضاف: «قدمنا مباراة جيدة أمام حتا، وكان من المهم بالنسبة إلينا تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل مواصلة التقدم في جدول الترتيب، ونتطلع إلى البناء على هذه النتيجة في المباريات المقبلة».

ومنح الانتصار الوصل فرصة التقدم إلى المركز الثالث برصيد 16 نقطة، فيما بقي حتا في المركز قبل الأخير، بثلاث نقاط.

وسجل للوصل مهدي طارمي في الدقيقة 15، بعدما استثمر عرضية هوغو نيتو، قبل أن يضيف سيرجينيو الهدف الثاني (62)، وقلص حتا الفارق بهدف عكسي، بعدما حول مدافع الوصل هوغو نيتو الكرة بالخطأ إلى مرماه (90+7).

وفي مباراة ثانية، وضع العين حداً لسلسلة نتائجه السلبية، بعدما تغلب على ضيفه الظفرة 2-1، على استاد هزاع بن زايد. وسجل للعين ماركوس مايا (43)، وعزز الحسين رحيمي تقدم الزعيم بالهدف الثاني (54)، فيما أحرز هدف الظفرة عبدالله الكربي (66).

ورفع العين رصيده إلى 17 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثاني متساوياً مع الجزيرة صاحب الصدارة، فيما تجمد رصيد الظفرة عند ست نقاط في المركز 12.