استعاد الوصل نغمة الانتصارات بفوزه على ضيفه حتا 2-1، اليوم الخميس، على استاد زعبيل، في افتتاح الجولة التاسعة من دوري المحترفين لكرة القدم.

ومنح الانتصار الوصل فرصة استعادة موقعه في دائرة المنافسة، بعدما رفع رصيده إلى 16 نقطة، متقدماً إلى المركز الثاني مؤقتاً، في انتظار استكمال مباريات الجولة، بينما بقي حتا في المركز قبل الأخير برصيد ثلاث نقاط.

وفرض الوصل أفضليته خلال الشوط الأول، ونجح في ترجمة تفوقه إلى هدف التقدم عن طريق الإيراني مهدي طارمي، الذي استثمر عرضية زميله هوغو نيتو، وأسكن الكرة الشباك على يسار حارس مرمى حتا، مانحاً فريقه الأفضلية في الدقيقة 15.

وفي الشوط الثاني، واصل «الإمبراطور» محاولاته لتعزيز تقدمه، حتى تمكن سيرجيو بيريرا من إضافة الهدف الثاني، بعدما استقبل برأسه عرضية أرسلها بيدرو مالهيرو، موجهاً الكرة إلى داخل الشباك، ليؤمن لفريقه النقاط الثلاث.

وقبل نهاية المباراة، نجح حتا في تقليص الفارق بعدما سجل مدافع الوصل هوغو نيتو هدفاً بالخطأ في مرماه، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتغيير نتيجة اللقاء.