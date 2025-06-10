العين يعتمد منهجية علمية في معسكر واشنطن

يمضي الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين بخطى ثابتة في معسكره التحضيري في أميركا، ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإعداد لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، وسط تطبيق شامل لنهج تدريبي يجمع بين الجوانب البدنية والفنية والذهنية والنفسية، وذلك وفقاً لما نشره الموقع الرسمي لنادي العين، أمس.

ويتميّز المعسكر الحالي بكونه الأكثر تنوعاً وتطوراً في تاريخ النادي، حيث يتضمّن برامج تدريبية نوعية تُطبّق للمرة الأولى، تعكس فلسفة الجهاز الفني بقيادة الصربي فلاديمير إيفيتش، وتهدف إلى تعزيز جودة الأداء وبناء عقلية تنافسية مستدامة.

ويعتمد الجهاز الفني على توزيع الأحمال التدريبية وفق منهجية علمية دقيقة، تستند إلى تقارير استجابة يومية، باستخدام تقنيات متطورة لضبط الشدة لكل لاعب بناءً على حالته البدنية.

وقد صُمم جدول التدريب بواقع حصتين يومياً في توقيتين مدروسين بيولوجياً (10 صباحاً والسادسة مساءً)، لضمان الاستشفاء العضلي والاستفادة القصوى من فترات الذروة البدنية.

ويشهد المعسكر تطبيق وحدات تدريب ذهني لتعزيز سرعة اتخاذ القرار، وجلسات تحليل فيديو فردية بعد كل حصة تدريبية، إلى جانب تقسيمات تكتيكية مصغرة، وخطط تغذية فردية متجددة يومياً، كما يحرص الطاقم الإداري على تضمين أنشطة اجتماعية خفيفة ولقاءات جماعية محفزة وتحديات فنية ترفيهية بين اللاعبين، في إطار بيئة متوازنة تدعم الجانب الذهني وتعزز روح العائلة والانتماء داخل الفريق.

وأشادت صحيفة «ألكسندريا» الأميركية بخطوة استضافة مدينة ألكسندريا لمعسكر العين، ووصفتها بأنها لحظة تعكس جسور التواصل الرياضي والثقافي بين الشعوب. وأشارت إلى أن وصول بعثة الزعيم إلى مركز التدريبات منح المدينة بعداً دولياً مع اقتراب انطلاق البطولة.

كما لفت التقرير إلى مشاعر الفخر والاعتزاز لدى سكان المدينة الذين استقبلوا الفريق بحفاوة، في وقتٍ تتجه فيه الأنظار الإعلامية نحو مشاركة العين في النسخة الأضخم من كأس العالم للأندية.

واشنطن تتزين بصور النجوم

تصدرت صور نجوم نادي العين ويوفنتوس الإيطالي شاشات العرض ولوحات الإعلانات في شوارع العاصمة الأميركية واشنطن، ضمن حملة ترويجية ضخمة تُمهّد لانطلاقة البطولة.

وتحوّلت ميادين المدينة إلى مساحة بصرية لعرض قميصي الفريقين، في إعلان واسع النطاق للمباراة المرتقبة التي يستضيفها استاد أودي فيلد يوم 18 من يونيو الجاري.

زابالا والشاذلي يلتحقان بمعسكر العين في واشنطن

التحق الثنائي، الأرجنتيني فاكوندو زابالا والمغربي نسيم الشاذلي، بمعسكر فريق العين المقام حالياً في العاصمة الأميركية واشنطن.

وجاء انضمام اللاعبين بعد استكمال إجراءات تسجيلهما ضمن القائمة الرسمية لـ«الزعيم» في البطولة، ليعززا خيارات الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش.

ويُعد انضمام زابالا والشاذلي إضافة قوية للفريق، لما يمتلكانه من مهارات فنية وانضباط تكتيكي، كما أن الصفقتين مواصلة للتعاقدات التي أبرمها «البنفسجي»، خلال الأيام الماضية، ضمن الاستعدادات للبطولة.