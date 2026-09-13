النصر السعودي يصل «دار الزين» اليوم.. والعين يغيّر ملعب مرانه الأخير

تصل بعثة فريق النصر السعودي، بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى مدينة العين في الساعة الخامسة من عصر اليوم، استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام «الزعيم» في الثامنة من مساء بعد غدٍ (الثلاثاء)، على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن بعثة النصر ستقيم في فندق «أيلا جراند» بوسط مدينة العين، بدلاً من فندق «فور سيزون» الذي اعتادت الأندية السعودية، بما فيها النصر، الإقامة فيه خلال زياراتها السابقة للمدينة لخوض مبارياتها أمام «الزعيم».

وتأتي إقامة النصر في الفندق الجديد وسط إجراءات من السرية، تجنباً لتكرار سيناريو الزيارة السابقة للفريق إلى العين، بقيادة رونالدو، لمواجهة «الزعيم» في ربع نهائي البطولة الآسيوية، عندما سعت بعض الجماهير إلى حجز غرف في الفندق نفسه أملاً في لقاء النجم البرتغالي.

وفي المقابل، استأنف العين تحضيراته للمواجهة المرتقبة على استاد خليفة بن زايد، عقب حصول اللاعبين على راحة قصيرة بعد مباراتهم الأخيرة في دوري أدنوك للمحترفين أمام الوصل، إذ يركز الجهاز الفني، بقيادة المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش، على رفع الجاهزية الفنية والبدنية والذهنية للاعبين، قبل خوض أولى مباريات الفريق في مشواره القاري.

ويستعد «الزعيم» لخوض مرانه الختامي غداً على استاد هزاع بن زايد، في خطوة تختلف عن المعتاد، إذ درج الفريق على أداء حصته التدريبية الأخيرة على استاد خليفة بن زايد.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن نقل المران إلى ملعب المباراة جاء ليتماشى مع متطلبات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ويحفظ حقوق رعاة الاتحاد في ظهور العلامات التجارية خلال الحصة التدريبية الأخيرة، وفقاً للترتيبات التنظيمية المعتمدة للمباريات القارية.

ومن المقرر أن يفتح الاتحاد الآسيوي أول 15 دقيقة من الحصة التدريبية أمام وسائل الإعلام فقط، دون السماح للجماهير بالحضور، على أن تستكمل التدريبات خلف الأبواب المغلقة.

بدوره، يختتم النصر تحضيراته مساء الإثنين أيضاً على استاد هزاع بن زايد، وفقاً للوائح الاتحاد الآسيوي التي تمنح الفريق الضيف فرصة إجراء مرانه على ملعب المباراة، على أن تقتصر الدقائق الـ15 الأولى على حضور وسائل الإعلام، دون السماح للجماهير بالحضور.