بارك: لم تتوقعوا تتويج العين بـ «الآسيوية».. انتظرونا في «العالمية»

أكد لاعب فريق العين، الدولي الكوري الجنوبي بارك يونغ، أن عليهم الإيمان بقدرتهم على إحداث المفاجآت خلال مشوارهم في كأس العالم للأندية لكرة القدم، التي تنطلق الأسبوع المقبل، مستفيدين من الدرس الذي تعلموه الموسم الماضي، حينما آمنوا بأنفسهم واستطاعوا التتويج بلقب دوري أبطال آسيا بعد مشوار مملوء بالتحديات.

وقال بارك لـ«الإمارات اليوم»: «في الموسم الماضي، لم يتوقع الكثيرون أننا قادرون على التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، ومع ذلك استطعنا ذلك، هذه المرة في كأس العالم للأندية لا أحد يعلم ماذا يمكن أن نصنع في هذه البطولة».

وأضاف اللاعب الذي يقضي عامه الثالث مع الفريق: «علينا أن ندخل هذه البطولة بعقلية أننا أبطال، وهدفنا أن نظهر ذلك.. بالتأكيد الأمر ليس سهلاً، لكن يتعين علينا كلاعبين أن نبذل قصارى جهدنا».

وأقرّ الكوري الجنوبي بصعوبة المنافسة في مجموعتهم، كما دافع عن حظوظ العين فيها، وقال: «في تقديري، ستكون بطولة صعبة. سنواجه أندية يوفنتوس الإيطالي، ومانشستر سيتي، والوداد المغربي، وهي فرق قوية، لن تكون المواجهات سهلة، بالتأكيد ستكون المنافسة شرسة».

وعن مدى معرفتهم بمنافسيهم في المجموعة، قال بارك يونغ: «الجميع يعرف أن مجموعتنا تضم فرقاً شهيرة، فمثلاً مانشستر سيتي فريق قوي، وهو النادي المفضل لديّ وأحرص على تشجيعه. لقد شاهدت جميع مبارياته، وأعرف كل شيء عنه، وأدرك أنه من الصعب مواجهته».

وأشار إلى أن تشجيعه لـ«السيتي» لا يمنعه من محبة فريق توتنهام الإنجليزي الذي تُوج أخيراً بلقب الدوري الأوروبي، وقال: «أشجع القمر السماوي (مانشستر سيتي)، أما توتنهام فأنا أحبه فقط لوجود مواطني سون هيونغ مين في الفريق».

وتعليقاً على تشابه الظروف بين العين ومانشستر سيتي، بصفتهما بطلين لقارتَي آسيا وأوروبا وخرجا من البطولة القارية، قال: «ستكون مباراة قوية بالتأكيد. إنه شرف كبير بالنسبة لي أن ألعب أمام فريق بحجم مانشستر سيتي. أعتقد أنه حلم يتحقق بالنسبة لي، وأنا متحمس جداً لخوض هذه المباراة».

وحول توقعاتهم لمشوارهم في كأس العالم للأندية عقب الموسم المحلي المخيب للآمال، الذي خرج منه الفريق خالي الوفاض من جميع البطولات، إضافة إلى عدم تأهله للمسابقات الآسيوية، قال بارك يونغ: «بالنسبة لي، يجب علينا مواصلة تقديم الأداء الجيد في هذه المشاركة. لقد ظهرنا بشكل جيد في آخر سبع مباريات بالدوري، وعلينا العمل من أجل التحسّن أكثر. أنا وزملائي اللاعبون سنبذل قصارى جهدنا».

ويستهل العين مشواره في البطولة العالمية بمواجهة نارية أمام يوفنتوس الإيطالي، يوم الخميس 19 يونيو الجاري، على ملعب «أودي فيلد» بالعاصمة الأميركية واشنطن، قبل أن يلتقي مانشستر سيتي الإنجليزي، يوم الإثنين 23 يونيو، في «ميرسيدس بنز ستاديوم» بأتلانتا، ويختتم دور المجموعات بلقاء الوداد المغربي يوم الأحد 26 يونيو على ملعب «أودي فيلد».

ويمثل العين دولة الإمارات في هذا المحفل العالمي بصفته بطل دوري أبطال آسيا 2024، بعد مسيرة مميزة ختمها بالتتويج القاري، ليصبح أول فريق إماراتي يشارك في النسخة الموسعة لكأس العالم للأندية.

وتأمل جماهير «الزعيم البنفسجي» أن يكرر فريقها الإنجاز التاريخي في نسخة 2018، حين بلغ النهائي بشجاعة أمام ريال مدريد، مؤكدةً دعمها الكامل لممثل الكرة الإماراتية في هذا الحدث الكبير.

حلم بارك يتحوّل إلى حقيقة بعد 5 سنوات

تحوّل حلم لاعب وسط فريق العين، الدولي الكوري الجنوبي بارك يونغ وو، بالظهور في كأس العالم للأندية إلى حقيقة، وذلك بعد أن كانت الفرصة قد فاتته قبل خمسة أعوام، وتحديداً حينما شارك في السابق أولسان هيونداي في كأس العالم للأندية بصفته بطلاً لدوري أبطال آسيا 2020، إلا أنه وقتها كان مرتبطاً بأداء الخدمة الوطنية.

بارك يونغ:

• شرف كبير أن ألعب أمام فريق بحجم مانشستر سيتي.. حلم وتحقق.

• ظهرنا بشكل جيد في آخر 7 مباريات بالدوري، وعلينا التحسّن أكثر.