كأس القارات للأندية.. "بطل آسيا" في امتحان صعب أمام "زعيم إفريقيا"

يحلّ أهلي جدة السعودي بطل آسيا ضيفا على ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، بطل إفريقيا، السبت على ملعب "لوفتس فيرسفيلد" في بريتوريا، ضمن كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال" في كرة القدم.

وتنتظر الأهلي مهمة معقدة أمام صنداونز الذي يخوض المواجهة على أرضه وبين جماهيره، في وقت يعيش فيه انطلاقة قوية على الصعيد المحلي من دون خسارة.

ويأمل الأهلي في تخطي خيبة النسخة الماضية بعد خروجه على يد بيراميدز المصري.

ويتأهل الفائز من هذه المباراة للقاء تولوكا المكسيكي بطل كوبا ليبرتادوريس، على أن يواجه المتأهل في نهاية المطاف بطل فرنسا وحامل لقب دوري أبطال أوروبا باريس سان جرمان في المباراة النهائية.

وتأتي مشاركة الأهلي بعدما توج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة للعام الثاني تواليا وكانت على حساب ماتشيدا زيروبيا الياباني، فيما يشارك ماميلودي بعد فوزه بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الجيش الملكي المغربي.

لكن انطلاقة الأهلي هذا الموسم لم تكن على قدر التطلعات، إذ خسر الفريق ثلاثا من مبارياته السبع التي خاضها في الدوري، وهو يتأخر بست نقاط عن الهلال المتصدر.

وأجرى الأهلي تغييرات كثيرة مقارنة بالموسم الماضي، إذ رحل عنه عنه بعض النجوم البارزين مثل الجزائري رياض محرز والعاجي فرانك كيسييه، كما انتقل مدربه الألماني ماتياس يايسله إلى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وأتى في مكانه الهولندي مارينو بوسيتش.

ومع ذلك، يستمر هدّافه الإنجليزي إيفان توني، غير المستدعى من قبل المدرب الألماني لمنتخب "الأسود الثلاثة" توماس توخل إلى تشكيلته الأولى بعد مونديال 2026، لخوض منافسات دوري الأمم الأوروبية، في التألق.

وسجّل توني 10 أهداف في المباريات السبع الأولى من الدوري السعودي يتصدر بها لائحة الهدافين مع تمريرة حاسمة، في قيادة عدد من الوافدين الجدد على رأسهم البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو.

وستكون هذه المباراة الأولى للأهلي في البطولة خارج أرضه، بعد فوزه على أوكلاند سيتي النيوزيلندي (1-0) في جدة، ومواجهته مع بيراميدز العام الماضي في المدينة السعودية أيضا.

مهمة صعبة

رغم الوصول إلى نهائي أبطال إفريقيا في الموسمين الماضيين والتتويج باللقب في العام الماضي، يرى حارس المرمى الدولي للفريق الجنوب إفريقي رونوين وليامس أن مواجهة الأهلي "مهمة صعبة".

قال وليامس البالغ 34 عاما الذي قاد منتخب بلاده في مونديال 2026، لموقع الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) "من الرائع مواجهة فريق مثل الأهلي الذي يعد بطل آسيا لعامين متتاليين، لذا ستكون مهمتنا صعبة للغاية أمامه، ويجب علينا التركيز وعدم ارتكاب الأخطاء أمامه".

وتابع الحارس الذي ساعد منتخب "بافانا بافانا" على بلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في كأس العالم "مستوانا في الفترة الأخيرة كان جيدا، ونأمل أن يساعدنا ذلك في النهائي السبت. إنها مباراة على أرضنا، ونعرف سجلنا الجيد على ملعبنا، ونأمل أن يساعدنا ذلك على إنجاز المهمة وإحراز أول لقب لنا هذا الموسم".

ويدرك وليامس أن اللقاء مع الأهلي الذي يضم في صفوفه ثمانية لاعبين شاركوا في مونديال 2026، سيكون امتحانا كبيرا.

قال "عندما تنظر إلى تشكيلتهم، تجد العديد من اللاعبين الذين شاركوا في كأس العالم. ميريح ديميرال لعب مع تركيا، وروجر إيبانيز مع البرازيل، وبالطبع إيفان توني".