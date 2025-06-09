النصر يتعاقد مع المدرب الصربي يوكانوفيتش

أعلن نادي النصر تعاقده مع المدرب الصربي سلافيسا يوكانوفيتش، لتولي مهمة الإشراف الفني على الفريق الأول لكرة القدم، ابتداء من الموسم المقبل.

وأعرب يوكانوفيتش عن سعادته بهذه الخطوة، مؤكداً أنها تمثّل تحدياً جديداً وفرصة مهمة في مسيرته التدريبية، خصوصاً أنه سيتولى تدريب أحد أكبر الأندية في الدولة، على حد وصفه.

وقال المدرب الصربي للموقع الرسمي لنادي النصر: «أنا سعيد بهذه الفرصة، أعرف دبي جيداً وزرتها كثيراً، كما أنني تابعت الدوري الإماراتي على مدى سنوات، وأؤمن بجودته وبقدرتي على تطوير الفريق وتحقيق نتائج إيجابية».

وأشار يوكانوفيتش إلى أنه بدأ متابعة مباريات النصر أخيراً، ولاحظ وجود عناصر تمتلك جودة عالية وسرعة كبيرة، رغم بعض التحديات التي واجهها الفريق في الخط الدفاعي خلال الموسم الماضي، وأضاف: «هدفي هو تحسين الأداء، واتخاذ خطوات إيجابية إلى الأمام، والمنافسة الجادة على الألقاب».

وتحدث المدرب عن تجربته السابقة في المنطقة، مؤكداً أن عمله في قطر سابقاً سيساعده على التأقلم سريعاً مع أجواء دبي، خصوصاً من ناحية الطقس والثقافة، كما عبّر عن ثقته في الفريق والإدارة، وأمله أن يحظى بدعم الجماهير لتحقيق موسم ناجح.

وختم يوكانوفيتش: «نريد أن نكون أكثر تنافسية، وأن نجد فرصاً أكبر للفوز بالبطولات. أثق أننا قادرون على تحقيق ذلك معاً».

سلافيسا يوكانوفيتش:

• أعرف دبي جيداً وتابعت الدوري الإماراتي على مدى سنوات.

• هدفي تحسين الأداء والمنافسة الجادة على الألقاب في الموسم الجديد.

• عملي في قطر سابقاً سيساعدني على التأقلم سريعاً مع الأجواء.