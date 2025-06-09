العتيبة: العين يعكس روح الوطن وتطلعات الكرة الإماراتية عالمياً

زار سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية، يوسف مانع العتيبة، بعثة نادي العين بالمعسكر التحضيري في العاصمة واشنطن، مرتدياً قميص «الزعيم»، في رسالة معنوية مؤثرة تؤكد أن الهدف واحد، وأن روح الانتماء تنضوي تحت راية الإمارات.

وتابع العتيبة جانباً من الحصة التدريبية الصباحية للفريق، وسط أجواء من التركيز العالي والاستعدادات المكثفة لخوض منافسات كأس العالم للأندية التي تنطلق الأسبوع المقبل.

وهنأ سفير الدولة في أميركا اللاعبين والجهازين الفني والإداري بمناسبة عيد الأضحى، مؤكداً ثقته الكبيرة بقدرة الفريق على تقديم مشاركة مشرّفة تُسعد محبي الكرة الإماراتية، وتُعبّر عن تطلعات دولتنا الحبيبة التي باتت تقدم نموذجاً متفرداً في الريادة، على مختلف الصعد، إقليمياً ودولياً.

وقال العتيبة في تصريحات للموقع الرسمي لنادي العين: «عودنا نادي العين في الاستحقاقات الخارجية ألا يمثل نفسه فحسب، بل يجسد تطلعات وطن كامل. وارتدائي قميص النادي اليوم هو تعبير رمزي عن الفخر الكبير بما ظل يحققه هذا الفريق من إنجازات وأداء مشرّف على المستويين القاري والعالمي».

وأضاف: «وما لمسناه منذ وصول البعثة إلى الولايات المتحدة الأميركية من انضباط وجدية وجهود مضاعفة، يعزز الثقة بقدرة الفريق على الظهور المشرف باسم كرة الإمارات، خصوصاً في ظل عناصر مميزة قادرة على صناعة الفارق وتسجيل إنجازات جديدة تُضاف إلى ذاكرة الوطن».

وأكد العتيبة أن «سفارة الإمارات في واشنطن سخّرت كل الإمكانات اللوجستية لخدمة محبي كرة القدم الإماراتية الراغبين في مؤازرة ممثل الوطن»، مشدداً على أن «حضور العين في هذا المحفل العالمي هو واجهة حضارية لدولة الإمارات، تعكس تطوّر الرياضة فيها ومكانتها المتقدمة بين الأمم».

وفي ختام الزيارة، قدّم عضو مجلس إدارة نادي العين، محمد سيف الكتبي القميص الرسمي للنادي يحمل تواقيع لاعبي الفريق هدية رمزية للعتيبة، الذي شارك بعد انتهاء الحصة التدريبية عدداً من اللاعبين في تحدٍّ ودي لتسديد الكرات على المرمى، في لقطة عفوية جسّدت روح التقارب والتكامل بين سفير الدولة وممثليها في المحفل العالمي.

يوسف العتيبة:

• ارتدائي قميص النادي اليوم هو تعبير رمزي عن الفخر الكبير بما ظل يحققه هذا الفريق من إنجازات.