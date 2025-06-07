شباب الأهلي يقهر بولتس الفلبيني في افتتاح دوري أبطال آسيا لكرة السلة

استهل فريق السلة في نادي شباب الأهلي مشواره في دوري أبطال اسيا، بفوز مستحق على ضيفه ميرالكو بولتس الفليبيني بنتيجة (101-87)، اليوم السبت، على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم، في افتتاح منافسات المجموعة الثانية، في افتتاح دوري مجموعات البطولة المقامة بضيافة دبي حتى 13 يونيو الجاري.

وشهدت الجولة، ولحساب المجموعة الأولى، تسجيل السلة المتغولية انتصارها الأول تاريخياً في دوري أبطال القارة، بفوزه فريق "برونكوز على جيجيانغ جوانجشا ليونز الصيني بواقع (87-67).

واحتاج شباب الأهلي لضمان انتصاره إلى نيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربع الأول ومن ثم الربعين الثالث والرابع بواقع (35-27 و26-18 و22-13)، فيما اكتفى بطل الفلبين بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الثاني (29-18).

ويلتقي شباب الأهلي بعد غدٍ الاثنين فريق أوتسونوميا بريكس الياباني في ختام منافسات المجموعة الثانية، بطموح حسم صدارة فرق المجموعة.

ويذكر أن قرعة البطولة، وزعت الفرق التسع المنافسة على ثلاث مجموعات، بحيث ضمت المجموعة الأولى فريق طبيعت الإيراني، وجيجيانج جوانجشا ليونز الصيني، وبـرونـكـوز المنغولي، ولتضم المجموعة الثالثة حامل اللقب فريق الرياضي اللبناني، وتـشـانـجـوون إل جـي سـاكـرز الـكـوري الـجـنـوبـي، وتـاويـوان بايلوتس مـن الصين تايبيه. ويـتـأهـل إلى الـدور ربـع الـنـهـائـي، 8 فـرق، ممثلة بأصحاب المركزين الأول والثاني لكل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث، على أن تقام الأدوار التالية بنظام خروج المغلوب، لتحديد المتأهلين إلى نصف النهائي، والمباراة النهائية التي تستضيفها صالة "كوكا أرينا" بدبي.