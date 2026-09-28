تعرف إلى موعد مباراة فريق دبي لكرة السلة وبرشلونة في «اليوروليغ»

يستضيف فريق دبي لكرة السلة، في السابعة من مساء الثلاثاء، نظيره برشلونة الإسباني، في ثاني مبارياته ضمن موسمه الثاني في «اليوروليغ»، في اختبار أوروبي وإسباني جديد، بعد نجاح «دبي» الخميس الماضي في تجاوز عقبة «ريال مدريد» والفوز عليه بفارق نقطة واحدة 78-77.

وتحمل المواجهة، التي تستضيفها صالة «كوكا كولا أرينا» في دبي، طابعاً خاصاً للمدير الفني لفريق «دبي لكرة السلة»، الإسباني تشافي باسكوال، الذي يواجه فريقه السابق «برشلونة»، بعدما أمضى أكثر من ثمانية مواسم مع النادي الكاتالوني، وحقق معه العديد من الألقاب المحلية والأوروبية.

ويخوض «دبي لكرة السلة» المباراة وسط غياب مؤثر للاعبه البوسني دزانان موسى بداعي الإصابة، خصوصاً أن اللاعب، البالغ طوله 206 سنتيمترات، يمتلك خبرة احترافية واسعة، من بينها اللعب مع «ريال مدريد»، الذي حقق معه لقب الدوري الأوروبي، قبل انضمامه إلى فريق «دبي» صيف العام الماضي.