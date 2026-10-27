سلطان: الغيابات لم تؤثر.. والإصرار سبب النصر على الجزيرة في دوري السلة

أكد قائد فريق كرة السلة في نادي النصر، صالح سلطان، أن التركيز الذهني وإصرار زملائه على تحقيق انطلاقة قوية في بطولة الدوري، كانا وراء فوز «العميد» على ضيفه الجزيرة بنتيجة (107-78)، رغم النقص العددي بسبب الإصابات، أول من أمس، لحساب الجولة الأولى من الدور التمهيدي للبطولة.

وقال سلطان لـ«الإمارات اليوم»: «الدافع النفسي والإصرار على تحقيق انطلاقة قوية في بطولة الدوري مثّلا العامل الأساسي في القدرة على تحقيق الفوز، إذ رغم غيابي وزميلي تايلور عن قائمة الفريق للإصابة، نجح زملائي في التعويض على أرضية الملعب، وقدموا مباراة كبيرة، أكدوا خلالها أفضليتهم الواضحة في الفترات الثلاث الأولى، بواقع (30-16) و(28-24) و(29-11)، قبل أن يتمكن الجزيرة من التفوق بنتيجة الفترة الرابعة والأخيرة (27-20)».

وأوضح: «أعاني إصابة على مستوى الركبة منذ سبتمبر الماضي، تسببت في غيابي عن قائمة الفريق طوال مبارياتنا الماضية في الدور التمهيدي لكأس الاتحاد، قبل أن تشهد مباراتنا الأخيرة في تمهيدي الكأس أمام الشارقة تعرض زميلي تايلور لإصابة أجبرته على الخضوع لعملية جراحية على مستوى إصبع اليد، ليغيب بدوره عن الجولات الافتتاحية لبطولة الدوري، لحاجته إلى مزيد من الوقت لإكمال التعافي».

وأضاف: «تحدثت إلى زملائي في التدريبات الأخيرة قبل مباراتنا أمام الجزيرة، ولمست الإصرار والعزيمة لديهم لمواصلة تقديم الصورة المعهودة عن (سلة النصر)، بوصفه فريقاً منافساً دائماً على البطولات، والسعي رغم الغيابات إلى تحقيق انطلاقة قوية في بطولة الدوري منذ جولاتها الأولى».