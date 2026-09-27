قادماً من أتلتيكو مدريد.. يونايتد يتعاقد مع المدافع الصربي أليكسا بوريتش

أعلن نادي يونايتد، المنافس في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، التعاقد مع المدافع الصربي أليكسا بوريتش، قادماً من أتلتيكو مدريد الإسباني.

ويبلغ المدافع الصربي بوريتش 23 عاماً، ويمتاز ببنيته الجسدية القوية، إذ يبلغ طوله 196 سنتيمتراً، وانضم إلى أتلتيكو مدريد في يوليو 2025.

ونجح بوريتش في موسمه الأول مع أتلتيكو مدريد في الاقتراب من الفريق الأول، بعدما شارك في مباراتين بقيادة المدرب دييغو سيميوني، كما خاض موسماً بارزاً مع فريق أتلتيكو مدريد الرديف، إذ شارك في 31 مباراة، وسجل هدفاً، ليصبح أحد العناصر الأساسية في الخط الدفاعي للفريق.

يُذكر أن بوريتش استهل مسيرته الكروية في أكاديمية «سافاسيوم»، قبل انتقاله إلى الفئات السنية في «بارتيزان بلغراد»، حيث وقّع أول عقد احترافي عام 2020، ثم لعب معاراً مع «تيليوبتيك» الصربي.

وخاض في صيف عام 2023 أول تجربة له خارج صربيا، بانتقاله إلى فريق «دوكسا كاتوكوبياس» القبرصي، قبل أن ينتقل في صيف 2024 إلى «راسينغ فيرول»، مدشناً تجربته في كرة القدم الإسبانية. وخاض معه 37 مباراة في دوري الدرجة الثانية الإسباني، ومباراتين في كأس ملك إسبانيا، قبل أن يلفت مستواه أنظار أتلتيكو مدريد، الذي تعاقد معه في يوليو 2025.