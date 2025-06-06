انتهت مهمة التأهل المباشر.. نراكم في «الملحق»

فقد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم حظوظه في التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد تعادله السلبي أمام ضيفه أوزبكستان، أمس على استاد آل نهيان في أبوظبي، بالجولة التاسعة (قبل الأخيرة) من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى المونديال.

وحجز منتخب أوزبكستان مقعده رسمياً للمرة الأولى في المونديال، بعدما وصل رصيده إلى النقطة 18، ليرافق منتخب إيران في المجموعة الأولى.

وسيكتفي «الأبيض» بخوض الملحق الآسيوي برفقة المنتخبات الحاصلة على المركزين الثالث والرابع في المجموعات الثلاث، بعدما رفع رصيده إلى «14 نقطة» في المركز الثالث للمجموعة الأولى، وأصبحت مباراته أمام قيرغيزستان في الجولة الأخيرة من التصفيات، والمقررة الثلاثاء المقبل بمثابة تحصيل حاصل.

ودخل المنتخب الوطني مباراة أوزبكستان وسط آمال كبيرة بالحفاظ على حظوظه في التأهل المباشر للمونديال مدعوماً بحضور جماهيري لا بأس به، فكان الطرف الأفضل في البداية والأكثر استحواذاً على الكرة، وحضر التهديد الأول عبر ضربة ثابتة نفذها فابيو ليما لترتطم في الحائط البشري وتتحول إلى ضربة ركنية لم تُستغل بعد ذلك «5».

وتواصلت الخطورة من جانب «الأبيض» حينما شق علي صالح طريقه من جهة اليسار حتى وصل إلى داخل منطقة الجزاء، لكن الدفاع الأوزبكي تدخل وأبعد التهديد عن مرماه إلى ضربة ركنية أخرى «15».

وبدأ الضيوف يدخلون أجواء المباراة بعد مرور 25 دقيقة، وحضر تهديدهم الأول عبر البديل فايزولاييف، الذي انطلق من جهة اليسار ووزع كرة عرضية أرضية أبعدها ميلوني «31».

وتخلى الحظ مجدداً عن منتخبنا من ضربة ثابتة حصل عليها من خارج الصندوق، فسددها علي صالح بجوار القائم الأيسر «38»، لينتهي بعدها الشوط الأول من دون أهداف.

واستمر المنتخب الوطني على نشاطه الملحوظ مع بداية الحصة الثانية، ومن هجمة منظمة من جهة اليسار وصلت الكرة إلى لوان بيريرا داخل الصندوق، سددها في المرمى ليُسيطر عليها الحارس الأوزبكي، أوتكير يوسوبوف «46».

وتدخلت العارضة لمنع هدف مُحقق لمصلحة الفريق الأوزبكي من رأسية فايزولاييف، ليُبعدها الدفاع بعد ذلك «54».

وعاد الحارس الأوزبكي للتألق من جديد، فمنع هدفاً آخر بعد رأسية ارتقى لها المدافع لوكاس بيمينتا، ووضعها في مكان صعب «62».

ووقف أوتكير يوسوبوف، سداً منيعاً بتصديه الرائع لتسديدة فابيو ليما والتي أطلقها من داخل الصندوق، لترتد إلى كايو لوكاس والذي تعرّض للسقوط في منطقة الـ18 وسط مطالبات للحكم الأسترالي إيفان شوان، باحتساب ضربة جزاء، ولكن من دون استجابة «71»، وفي الدقائق الأخيرة ضغط المنتخب الوطني على مرمى أوزبكستان، لكن من دون الوصول إلى المرمى، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

نظام تصفيات ملحق قارة آسيا المؤهل إلى كأس العالم 2026

- يُقام الملحق (المرحلة الرابعة) في أكتوبر المقبل.

- تتأهل إلى الملحق ستة منتخبات هي ثالث ورابع كل مجموعة من المجموعات الثلاث.

- سيتم تقسيم المنتخبات الستة إلى مجموعتين تضم كل مجموعة ثلاثة منتخبات.

- تتنافس المنتخبات في كل مجموعة بنظام الدوري المُجزأ من مرحلة واحدة على أن يتأهل أول كل مجموعة إلى كأس العالم.

- يتنافس المنتخبان الحاصلان على المركز الثاني في مباراتين (ذهاب وإياب)، لتحديد ممثل قارة آسيا في الملحق العالمي للقارات.

- بذلك يصبح عدد المنتخبات المتأهلة عن آسيا ثمانية منتخبات، مع احتمال ارتفاعها إلى تسعة منتخبات حسب نتائج الملحق العالمي.