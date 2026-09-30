حارس العراق السابق صادق جبر: تغييرات أرنولد والإصرار على باسل سبب الخروج من «خليجي 27»

أكد مدرب حراس المرمى في نادي شباب الأهلي والدولي العراقي السابق صادق جبر أن منتخب بلاده قدم مشاركة ضعيفة شابها غياب الاستقرار وعدم وضوح الرؤية في «خليجي 27»، منتقداً التغييرات الواسعة في التشكيلة الأساسية من قبل المدرب الأسترالي غراهام أرنولد، واستمرار الاعتماد على الحارس أحمد باسل رغم ما وصفه بتراجع أدائه، فضلاً عن بطء أداء المنتخب، وعدم منح اللاعبين الموهوبين فرصة المشاركة في المباريات.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «إن أرنولد أضعف (أسود الرافدين) بتغييراته، رغم أنه ظهر متمكناً ومسيطراً على الأمور خلال مواجهة بوليفيا في الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026، لكن ذلك لم يكن حاضراً في البطولة الخليجية، التي ودّعها العراق بعد خسارته أمام السعودية بهدفين دون رد، ثم فقدانه بطاقة التأهل لمصلحة عُمان بالقرعة».

وأوضح: «لم نكن نلعب كرة القدم بهذا الأسلوب عندما شاركنا في بطولات الخليج سابقاً. كان الانضباط والالتزام يأتيان أولاً، ثم يصنع المردود الفني للاعبين النتائج والانتصارات، ولذلك فاز المنتخب العراقي ببطولات عديدة وبرز منتخباً قوياً ومنافساً، لكن هذه الأمور تراجعت في الوقت الحاضر».

وأضاف: «أسباب التراجع الذي شهده أداء المنتخب العراقي ونتائجه في خليجي 27 ليست واضحة تماماً، لكن من الواضح أن رأي المدرب ليس كل شيء في المنتخب».

وتابع: «أرنولد صاحب خبرة عالمية، ويعرف أساليب متعددة، وله إنجازات دولية معروفة، ومن غير المعقول أن يخوض مبارياته الثلاث بتشكيلات مختلفة عن بعضها إلى هذا الحد، ما أفقد المنتخب الاستقرار، وقد يكون السبب استماعه إلى آراء فنية لم تخدمه».

وتساءل جبر عن أسباب التخلي عن المجموعة التي حققت الفوز على الكويت قبل المواجهة الحاسمة أمام السعودية. وشهدت التشكيلة الأساسية سبعة تغييرات بين مباراتي عُمان والكويت، ثم خمسة تغييرات أخرى أمام السعودية، فيما لم يبدأ المباريات الثلاث جميعها سوى الحارس أحمد باسل.

ورأى جبر أن كثرة التغييرات أضعفت التفاهم بين اللاعبين، وحالت دون البناء على الأداء الذي قدمه الفريق في المباراة الثانية.

واستغرب جبر التمسك بأحمد باسل في المباريات الثلاث، رغم ما وصفه بضعف أدائه منذ المباراة الأولى، متسائلاً عن أسباب عدم منح الحراس البدلاء فرصة المشاركة، ومستذكراً استمرار الاعتماد عليه في كأس العالم أيضاً، وهو ما اعتبره خطأً أساسياً ارتكبه الجهاز الفني.

وشدد على أن مواصفات حراسة المرمى تطورت، معتبراً أن طول القامة أصبح عاملاً أساسياً في اختيار الحراس، ويرى أن باسل يفتقد هذه الميزة.

وختم جبر بالقول إن عدم الاستقرار الإداري الذي يشهده الاتحاد العراقي لكرة القدم انعكس بوضوح على المنتخب وأدائه في البطولة.

يُذكر أن صادق جبر سبق له تمثيل المنتخبات الوطنية العراقية إلى جانب الحارس رعد حمود.