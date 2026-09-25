خليجي 27.. قطر تعبر البحرين "حامل اللقب" برأسية بوعلام وجزاء الهيدوس

استهل المنتخب البحريني، حامل لقب كأس الخليج، حملة الدفاع عن لقبه بالخسارة أمام نظيره القطري بهدفين دون رد، اليوم الخميس، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في «خليجي 27».

وفرض التكافؤ نفسه على مجريات الشوط الأول، الذي غابت خلاله الخطورة عن المرميين، قبل أن تظهر أولى الفرص الحقيقية قبل أربع دقائق من نهاية الشوط، عندما تهيأت الكرة أمام القطري أكرم عفيف في مواجهة المرمى، لكنه سددها فوق العارضة.

ونجح «العنابي» في افتتاح التسجيل مع بداية الشوط الثاني، مستفيداً من خطأ للحارس البحريني إبراهيم لطف الله، الذي خرج من مرماه بطريقة غير موفقة، ليستغل بوعلام خوخي الموقف ويضع الكرة برأسه بسهولة داخل الشباك في الدقيقة 61.

وتلقى المنتخب البحريني فرصة مواتية لإدراك التعادل بعد تعرض المنتخب القطري للنقص العددي إثر حصول لاعبه أحمد فتحي على البطاقة الصفراء الثانية، لكن حامل اللقب لم يستغل أفضليته العددية خلال الدقائق المتبقية، رغم بعض المحاولات التي سنحت له، ليحافظ الحارس محمود أبو ندى على شباكه نظيفة.

وفي الدقيقة الأخيرة تحصل المنتخب القطري على ضربة جزاء نتيجة عرقلة حسن الهيدوس داخل المنطقة اغتنمها اللاعب نفسه بنجاح.

وبهذه النتيجة، تصدر المنتخب الإماراتي ترتيب المجموعة الثانية بعد الجولة الأولى بفارق الأهداف عن قطر، بعدما حصد كل منهما ثلاث نقاط، فيما بقي رصيد البحرين واليمن خالياً من النقاط.