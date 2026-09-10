الإصابة تبعد بالا عن شباب الأهلي و«الأبيض» في «خليجي 27»

علمت «الإمارات اليوم» أن لاعب شباب الأهلي، غيلهيرمي بالا، سيغيب عن الملاعب فترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الجزيرة في الجولة الرابعة من دوري المحترفين، ما يعني غيابه عن عدد من المباريات المقبلة لفريقه، إلى جانب ابتعاده عن حسابات المنتخب الوطني في بطولة «خليجي 27» المقررة في جدة.

وكان بالا قد تعرض للإصابة خلال مواجهة الجزيرة، التي أقيمت الجمعة الماضية على استاد راشد، بعدما سجل هدف شباب الأهلي في الدقيقة الثانية، قبل أن يغادر المباراة عقب نهاية الشوط الأول، في اللقاء الذي انتهى بفوز الجزيرة 3-1.

وأظهرت الفحوص الطبية التي خضع لها اللاعب حاجته إلى فترة علاج وتأهيل تمتد بين ثلاثة وأربعة أسابيع، قبل العودة إلى التدريبات الجماعية والمشاركة في المباريات.

وتأتي إصابة بالا قبل أيام من بدء تجمع المنتخب الوطني استعداداً للمشاركة في «خليجي 27»، التي تقام في جدة خلال الفترة من 23 سبتمبر الجاري إلى السادس من أكتوبر المقبل، إذ يستهل «الأبيض» مشواره بمواجهة اليمن في 24 سبتمبر، ثم يلتقي البحرين في 27 منه، قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة قطر في 30 سبتمبر.

ويمثل غياب بالا ضربة لشباب الأهلي والمنتخب الوطني، بعدما ظهر اللاعب بصورة مميزة في بداية الموسم، وكان أحد العناصر المؤثرة في صفوف «الفرسان».