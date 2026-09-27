بعد ساعات من التأهل.. ضربة موجعة للسعودية في خليجي 27

تلقى المنتخب السعودي ضربة قوية بعد ساعات من حسم تأهله إلى الدور نصف النهائي من بطولة خليجي 27، بعدما تأكد استبعاد المدافع حسن كادش من معسكر الأخضر بسبب الإصابة، لينتهي مشواره في البطولة.

وأعلن المنتخب السعودي عبر حسابه الرسمي أن المدير الفني اليوناني جورجيوس دونيس قرر استبعاد كادش، بناء على التقرير الطبي ونتائج الفحوصات التي أجراها اللاعب على موضع إصابته في الفخذ، والتي أكدت عدم جاهزيته وحاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي.

وجاءت الإصابة بعد تألق كادش في فوز السعودية على عُمان بثلاثة أهداف دون مقابل، أمس السبت، إذ أحرز الهدف الثاني للأخضر في الدقيقة 18، قبل أن يغادر الملعب مصاباً في الشوط الثاني، ويشارك جهاد ذكري بدلاً منه. وسجل فراس البريكان الهدفين الأول والثالث للسعودية في الدقيقتين 11 و34، بينما حمل الهدف الثاني توقيع كادش، ليحسم الأخضر المواجهة بثلاثية ويحقق انتصاره الثاني توالياً ويرفع رصيده إلى ست نقاط، ضامناً التأهل إلى نصف النهائي قبل خوض الجولة الأخيرة.

ويأتي غياب كادش في توقيت مهم للمنتخب السعودي، الذي يستعد لمواجهة العراق في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، في مباراة تحدد ترتيب المنتخبين في المجموعة الأولى.