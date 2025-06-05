منتخب الإمارات يتعادل مع أوزبكستان.. وحلم المونديال يتأجل لـ«المحلق»

فقد المنتخب الوطني الإماراتي لكرة القدم حظوظه في التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد تعادله السلبي أمام ضيفه أوزبكستان، التي حجزت مقعدها رسميا للمرة الأولى في المونديال إلى جانب المنتخب الإيراني، بعدما وصلت إلى النقطة 18 في المجموعة الأولى.

وسيكتفي الأبيض بخوض الملحق الآسيوي رفقة المنتخبات الحاصلة على المركزين الثالث والرابع في المجموعات الثلاث، بعدما رفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث للمجموعة الاولى، وأصبحت مباراته أمام قيرغيزستان في الجولة الأخيرة من التصفيات، والمقررة الثلاثاء المقبل بمثابة تحصيل حاصل.

وسيقام المُلحق الآسيوي بمشاركة ست منتخبات، سيتم تقسيمها على مجموعتين، وتضم كل واحدة منها ثلاث فرق على أن يتأهل المنتخبان الحاصلان على المركز الأول في كل مجموعة إلى كأس العالم، في حين يتنافس المنتخبان الحاصلان على المركز الثاني بمباراة ملحق من أجل تحديد الفريق الذي يمثل قارة آسيا في الملحق القاري.

ودخل الفريق الوطني مباراة أوزباكستان وسط آمال كبيرة بالحفاظ على حظوظه في التأهل المباشر للمونديال مدعوما بحضور جماهيري لا بأس به فكان الطرف الأفضل في البداية والاكثر استحواذا على الكرة، وسط تراجعا كان واضحا من جانب لاعبي أوزبكستان، وحضر التهديد الأول عبر ضربة ثابتة نفذها فابيو ليما لترتطم في الحائط البشري وتتحول إلى ضربة ركنية لم تُستغل بعد ذلك «5».

وتواصلت الخطورة من جانب الأبي ، حينما شق علي صالح طريقه من جهة اليسار حتى وصل إلى داخل منطقة الجزاء، لكن الدفاع الاوزبكي تدخل وأبعد التهديد عن مرماه إلى ضربة ركنية أخرى «15».

وبدأ الضيوف يدخلون أجواء المباراة بعد مرور25 دقيقة، وحضر تهديدهم الأول عبر البديل فايزولاييف، والذي انطلق من جهة اليسار ووزع كرة عرضية أرضية أبعدها ميلوني، قبل شومورودوف المتحفز للتسجيل «31».

وتخلى الحظ مجددا عن منتخبنا من ضربة ثابتة تحصل عليها من خارج الصندوق فسددها علي صالح بجوار القائم الايسر «38»، لينتهي بعدها الشوط الأول من دون أهداف.

واستمر الأبيض على نشاطه الملحوظ مع بداية الحصة الثانية، ومن هجمة منظمة من جهة اليسار وصلت الكرة إلى لوان بيريرا داخل الصندوق سددها في المرمى ليُسيطر عليها الحارس الاوزبكي، أوتكير يوسوبوف «46».

وكان القدر رحيما بالمنتخب الوطني بعد أن تدخلت العارضة لمنع هدف مُحقق لمصلحة الفريق الأوزبكي من رأسية فايزولاييف، ليُبعدها الدفاع بعد ذلك «54».

وعاد الحارس الاوزبكي، للتألق من جديد فمنع هدف أخر بعد رأسية ارتقى اليها المدافع لوكاس بيمينتا، ووضعها في مكان صعب «62».

ووقف أوتكير يوسوبوف، سدا منيعا بتصديه الرائع لتسديدة فابيو ليما والتي أطلقها من داخل الصندوق، لترتد إلى كايو لوكاس والذي تعرض للسقوط في منطقة الـ18 وسط مطالبات للحكم الأسترالي إيفان شوان، باحتساب ضربة جزاء دون استجابة «71».