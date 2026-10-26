سام مولان يهدي «غولف الإمارات» ذهبية بطولة البحرين الدولية

تُوّج لاعب منتخب الإمارات للغولف، سام مولان، بلقب بطولة البحرين الدولية المفتوحة للهواة في نسختها الثامنة، التي اختتمت أخيراً على ملاعب النادي الملكي للغولف في المنامة، بعدما أنهى المنافسات بمجموع 201 ضربة، بواقع 15 ضربة تحت المعدل، متقدماً بفارق 11 ضربة عن أقرب منافسيه البحريني ياسين لي فالهير، الذي حلّ ثانياً بمجموع 212 ضربة.

وفرض مولان أفضليته منذ الجولة الأولى، التي أنهاها بـ66 ضربة، بواقع ست ضربات تحت المعدل، قبل أن يقدم أفضل جولاته في اليوم الثاني بتسجيل 65 ضربة، رافعاً رصيده إلى 13 ضربة تحت المعدل، ثم أنهى الجولة الختامية بـ70 ضربة، ليحسم اللقب بفارق مريح ويحرز الميدالية الذهبية.

وبهذا الفوز، حجز مولان مقعده في بطولة «كأس حمد الملكية» المقررة الشهر المقبل، كما تأهل للمشاركة في بطولة البحرين ضمن جولات «دي بي ورلد» لعام 2027، التي تستضيفها ملاعب النادي الملكي للغولف خلال الفترة من 28 إلى 31 يناير المقبل.

وأشاد رئيس اتحاد الإمارات للغولف، اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي، بالإنجاز الذي حققه مولان، مهنئاً اللاعب باللقب، ومؤكداً أن الفوز يعكس الإمكانات الفنية للاعبي الإمارات وقدرتهم على المنافسة وتحقيق النتائج المميزة في البطولات الخارجية.

وقال الهاشمي: «نبارك للاعب المنتخب الوطني سام مولان هذا الإنجاز والمستوى الرفيع الذي قدمه طوال أيام البطولة، ونجاحه في الحفاظ على الصدارة وتحقيق الفوز بفارق كبير عن أقرب منافسيه، بما يعكس التطور الذي تشهده رياضة الغولف في الإمارات».

وأضاف: «نتطلع إلى أن يشكل هذا الفوز حافزاً إضافياً لسام مولان وزملائه في المنتخب لمواصلة العمل والتطور وتحقيق المزيد من الإنجازات للغولف الإماراتي».