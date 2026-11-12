منتخب السلة يخوض 3 مباريات ودية في معسكر تركيا

غادرت بعثة المنتخب الوطني لكرة السلة إلى تركيا لإقامة معسكر خارجي يمتد حتى 17 نوفمبر الجاري، يتضمن ثلاث تجارب ودية، قبل المشاركة، في 18 من الشهر ذاته، في بطولة ودية بالبحرين لخوض تجربتين إضافيتين، تجهز «الأبيض» لاستحقاق النافذة الثانية من التصفيات الآسيوية، المقررة إقامتها في بيروت خلال الفترة من 27 إلى 30 من الشهر الجاري.

وتضم بعثة المنتخب 15 لاعباً، هم: عمر العامري، وقيس عمر، وحامد عبداللطيف من شباب الأهلي، وحسن عبدالله، وحمد محمد، وفيصل علي، وحسن الشيبة، ومامادو ندياي، من النصر، وراشد أيمن، وعبدالعزيز خليفة، وسيف حامد من الوصل، وأحمد عبداللطيف، ومحمد أسد من الشارقة، وخليفة خليل من البطائح، وخالد راشد من الوحدة.

وقال مدير المنتخبات الوطنية لكرة السلة، راشد النقبي، لـ«الإمارات اليوم»: «يخوض المنتخب في 14 و16 و17 من هذا الشهر تجاربه الودية المتدرجة المستوى، وتجمعه مع أندية من الدوري التركي، قبل المغادرة للعاصمة البحرينية لخوض مباراتين إضافيتين، تجمعنا الأولى فيها مع المنتخب السوري، والفائز من هذه المواجهة يلتقي الفائز من مواجهة منتخبي الكويت والبحرين».

وأكد أن المنتخب يعود إلى دبي مساء 22 الجاري، لأخذ يوم راحة، قبل التوجه في اليوم التالي إلى بيروت لوضع اللمسات الأخيرة قبل ضربة بداية منافسات المجموعة الخامسة في النافذة الثانية، التي يستهلها بلقاء منتخب فلسطين في 27 من هذا الشهر، وتتبع في اليوم التالي بلقاء منتخب سريلانكا، واختتام مبارياتنا في 30 نوفمبر بمواجهة منتخب كازاخستان.

ويدخل المنتخب نافذة بيروت برصيد سبع نقاط جمعها من المرحلة الأولى، وقال النقبي: «طموحاتنا كبيرة في تقديم مستويات قوية، وحجز مكان بين المنتخبات الأربعة الأولى المتأهلة عن مجموعتنا للنافذة الثالثة للانضمام إلى 16 منتخباً مصنفاً على مستوى القارة، وخوض مرحلة أخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2029».