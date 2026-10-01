بسبب رونالدو.. الحساب الرسمي لمنتخب البرتغال على «إنستغرام» يخسر نصف مليون متابع

تلقى الحساب الرسمي لمنتخب البرتغال على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» ضربة قوية على مستوى عدد المتابعين، بالتزامن مع تصاعد الأزمة بين قائد المنتخب كريستيانو رونالدو ومواطنه المدير الفني جورجي جيسوس.

وخسر حساب منتخب البرتغال نحو نصف مليون متابع عقب التطورات المتسارعة التي شهدها معسكر الفريق في كوبنهاغن، والتي انتهت بمغادرة رونالدو للمعسكر قبل مواجهة الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية.