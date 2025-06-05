خالد عيسى: الأبيض أقرب إلى المونديال من أي وقت مضى

أكد حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم، خالد عيسى، أن مباراة الأبيض مع نظيره الأوزبكي في تصفيات كأس العالم 2026 «ستكون صعبة على المنتخبَين».

وقال في مؤتمر صحافي أمس: «الهدف واضح وهو التأهل المباشر إلى كأس العالم، ونحن أقرب إلى تحقيق حلم الصعود أكثر من أي وقت مضى، لكن ذلك يحتاج إلى تكاتف الجميع وتضحياتهم وتقديم كل ما عندهم في الملعب».

وأوضح: «اللاعبون حالياً على قلب رجل واحد، ونحن محظوظون بوجود الروماني أولاريو كوزمين، وهو مدرب محنك، وأرقامه ونجاحاته تتحدث عنه، بعدما قضى أكثر من 10 سنوات مع الكرة الإماراتية بجانب أنه يتميّز بـ(كاريزما)».

وأضاف: «أجواء المعسكر كانت إيجابية، والكل يعرف ما الذي يريده في هذه المباراة، وفي المباراة المقبلة أمام قيرغيزستان».