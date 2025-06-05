فريق أبوظبي للزوارق السريعة يحقق رقماً قياسياً عالمياً

سجل فريق أبوظبي للزوارق السريعة إنجازاً تاريخياً جديداً في عالم الرياضات البحرية، حيث قاد المتسابق الإيطالي المخضرم جويدو كابيليني زورقه التابع للفريق لتحقيق رقم قياسي عالمي جديد في سباق بافيا–فينيسيا، أطول سباق زوارق نهرية في العالم.

وانطلق السباق من مدينة بافيا شمال إيطاليا، مروراً بنهر بو، أطول نهر في البلاد، وصولاً إلى مدينة فينيسيا الساحلية، قاطعاً مسافة تقارب 415 كيلومتراً.

وتمكن كابيليني من إكمال السباق في زمن قياسي بلغ ساعة و41 دقيقة و54 ثانية، محققاً متوسط سرعة مذهلاً بلغ 207.26 كيلومترات في الساعة، متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجل باسم المتسابق الإيطالي دينو زانتيللي، الذي بلغ 203.34 كيلومترات في الساعة في عام 2005. ويُعتبر هذا الإنجاز تتويجاً لمسيرة كابيليني الحافلة، حيث يُعد من أبرز المتسابقين في تاريخ الزوارق السريعة، وقد قاد فريق أبوظبي لتحقيق العديد من البطولات العالمية منذ انضمامه إليه.

ويُعد سباق بافيا–فينيسيا من أعرق السباقات في أوروبا، حيث يتطلب من المتسابقين مهارات عالية في التحكم والملاحة داخل مجرى نهر طويل وملتف، مع تحديات بيئية مثل التيارات والمنعطفات الضيقة. ويضاف هذا الإنجاز إلى سجل الإمارات الحافل بالنجاحات في مختلف المجالات، ويعكس التزام فريق أبوظبي بتعزيز مكانة الدولة في الساحة الرياضية العالمية.