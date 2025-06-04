الروسي غريبنيف في صدارة بطولة دبي المفتوحة للشطرنج

حافظ الاستاذ الدولي الكبير الروسي ألكسي غريبنيف على صدارته بنهاية الجولة الثامنة من بطولة دبي المفتوحة للشطرنج في (الفئة أ) بنسختها الـ25 بتعادله مع الاستاذ الدولي الكبير الإيراني موفاهد سينا، محققًا بذلك 6.5 نقطة من 8 جولات، في وقت يبدو تعادله في الجولة الأخيرة كفيلًا بإحرازه لقب البطولة في يوبيلها الفضي، أما منافسه فعلى الورق لا يزال في قلب المنافسة متخلفًا عنه بنصف نقطة بتحقيقه 6 نقاط من 8 جولات.

ويأتي إلى جانب سينا في المراكز، الاستاذ الدولي الكبير الأرميني سارغسيان شانت بعد فوزه على الاستاذ الدولي الكبير الروسي زيمليناسكي، وكذلك الاستاذ الدولي الكبير الاسباني بيشوت آلان بعد فوزه على الطاولة الثالثة امام الاستاذ الدولي الهندي روهيث كريشنا.

أما في (الفئة ب)، فقد قفز الدولي الهندي فندان ألنكار إلى صدارة البطولة بفوزه على السيريلانكي بيساندو راشميثا رافعًا رصيده إلى 7 نقاط من 8 جولات، ومستفيدًا من تعادل استاذ الاتحاد الدولي الايراني مهدي نيكوكار مع الهندي مريداف، ليتقاسما الصدارة بذات النقاط. في ذات الوقت، تعادل المصنف الاول بالفئة، وأستاذ الاتحاد الدولي مانوكيان سارغيس على الطاولة الثالثة مع نظيره الصيني زهانق زهي ليرتفع رصيدهما إلى 6 نقاط من 8 جولات، في وقت حقق الاستاذ الدولي أنستاسيوس بافليدس انتصاره على استاذ الاتحاد الدولي الاماراتي احمد فريد رافعًا بذلك رصيده إلى 6 نقاط، في وقت بقي فريد بنقاطه الخمسة.

ويلتقي في الجولة التاسعة والأخيرة ومن البطولة في (الفئة أ)، والتي تلعب صباح الأربعاء، متصدر الفئة ألكسي غريبنيف مع الأرميني سارغسيان شانت، في وقت يبدو من خلال النظر إلى نظام كسر التعادل أن التعادل يضمن للروسي تحقيق اللقب. كما يلتقي على الطاولة الثانية أصحاب النقاط الست، الإيراني موفاهد سينا والإسباني بيشوت الان. ويبدو ان الطاولتين الأولى والثانية هما من تحملان صاحب لقب هذه النسخة.

أما في (الفئة B)، فيلتقي في الجولة التاسعة بختام البطولة الإيراني والمتصدر نيكوكار مهدي بالأرميني مانوكيان سارغيس، فيما يلتقي المتصدر الاخر الهندي فندان ألنكار بالصيني زهانق زهي. ومن شأن هاتين المباراتين ان تشهدا صراعًا طويلًا، لحسم اللقب في أمتاره الأخيرة.