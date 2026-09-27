كرار نبيل: الفوز على الكويت يمنحنا دفعة كبيرة في «خليجي 27»

أكد لاعب المنتخب العراقي كرار نبيل أن منتخب بلاده استحق الفوز على الكويت وحصد النقاط الثلاث، بعدما كان الطرف الأفضل طوال شوطي المباراة على حد قوله.

وسجل «كرار» هدف الفوز لمصلحة أسود الرافدين عند الدقيقة «90+9»، بعدما كانت المباراة في طريقها للتعادل الإيجابي 2-2.

وقال اللاعب عقب المباراة: «كانت مباراة مهمة ومصيرية بالنسبة لنا، وكنا نعرف أن الفوز سيمنحنا دفعة كبيرة في البطولة. نفذنا ما طلبه منا الجهاز الفني، ونجحنا في تحقيق الهدف الذي دخلنا من أجله إلى المباراة».

وأضاف: «في المباراة السابقة ضد عمان أتيحت لنا فرص كثيرة وكان بإمكاننا تسجيل أكثر من هدف، لكن التوفيق لم يحالفنا، لذلك كنا مطالبين بالتركيز بشكل أكبر أمام الكويت، ونجحنا في تحقيق الفوز». وكان المنتخب العراقي قد تمكن من تحقيق فوز مهم على نظيره الكويتي بنتيجة 3-2، ضمن الجولة الثانية من منافسات خليجي 27.

وتقدم زيدان إقبال للمنتخب العراقي في الدقيقة 52، ونجح يوسف ناصر في تسجيل هدف التعادل لمصلحة الكويت من علامة الجزاء «75». وأعاد سيف رشيد التقدم من جديد لمصلحة المنتخب العراقي «83».

ومع الدقيقة الأخيرة تمكن يوسف ناصر من التعادل مجدداً لمصلحة الأزرق بعد كرة عرضية من شبيب الخالدي، انقض عليها وحولها في الشباك قبل أن تُصادق تقنية (الفار) على صحة الهدف «90». وبينما كانت المباراة تتجه للتعادل سجل كرار نبيل لمصلحة العراق من تسديدة قوية استقرت على يسار الحارس «90+9».

ورفع العراق رصيده إلى أربع نقاط، ليقترب خطوة من التأهل إلى الدور نصف النهائي، بينما أنهت الخسارة مشوار الكويت في البطولة بلا رصيد من النقاط، بعدما كان قد خسر مباراته الأولى أمام السعودية بهدف دون رد.