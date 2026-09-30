«الأبيض» يواجه قطر بثقة الـ 7 أهداف والشباك النظيفة

يبحث المنتخب الوطني عن حسم صدارة المجموعة الثانية في كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 27) عندما يلتقي قطر في التاسعة والنصف مساء اليوم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، بعدما ضمن المنتخبان التأهل إلى الدور قبل النهائي.

ويتصدر الإمارات المجموعة بفارق الأهداف عن قطر، بعدما جمع كل منهما ست نقاط من انتصارين. ويكفي «الأبيض» التعادل للاحتفاظ بالصدارة وضمان مواجهة وصيف المجموعة الأولى في الدور قبل النهائي.

وتحمل المباراة أهمية إضافية للفريق الإماراتي، الذي يدخلها بعد بداية قوية للبطولة تحت قيادة مدربه الكرواتي زلاتكو داليتش، إذ حقق فوزاً كبيراً على اليمن 4-صفر في الجولة الأولى، قبل أن يتغلب على البحرين، حامل اللقب 3-0، ليحسم تأهله مبكراً.

وبهذه الحصيلة التهديفية الممتازة، بات «الأبيض» يحتل صدارة الفرق الأكثر تسجيلاً للأهداف في البطولة حتى الآن برصيد سبعة أهداف، والأهم من ذلك أنه حافظ على نظافة شباكه في المباراتين، ما يعكس الجاهزية الفنية والبدنية والذهنية المثالية للفريق في الوقت الحالي.

ونال هذا الأداء المتوازن إشادة واسعة من الشارع الرياضي والنقاد، بقيادة المدير الفني الكرواتي زلاتكو داليتش الذي يمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات والخبرات العميقة مع منتخب بلاده سابقاً، ويسعى إلى فرض واقع تكتيكي جديد وبصمة واضحة تقود الإمارات نحو منصات التتويج الخليجية.

ويدخل داليتش المواجهة وهو أمام فرصة مواصلة البناء على الصورة المميزة التي ظهر بها المنتخب في أول مباراتين، في مباراة مختلفة من حيث طبيعة المنافس، بعدما ضمن الطرفان التأهل ولم يعد الصراع مرتبطاً بحسابات البقاء في البطولة، وإنما بترتيب المجموعة.

وسيفتقد منتخب الإمارات خدمات مهاجمه يوري سيزار بعد خروجه مصاباً مع نهاية الشوط الأول في مباراة البحرين، وسط احتمال غيابه عن مشوار «الأبيض» خلال البطولة بعدما أكدت «إصابته العضلية» حاجته إلى ثلاثة أسابيع للتعافي، لكن في المقابل يمكنه الاعتماد على بالا غيليرمي الذي دشن حضوره الدولي الأول بهدف رائع في مرمى البحرين بعد أداء خطف الأضواء، رغم قلة الدقائق التي شارك فيها.

وفي المقابل يصل المنتخب القطري إلى مواجهة «الأبيض» بالرصيد نفسه من النقاط، بعدما تغلب على البحرين 2-0 ثم على اليمن 1-0، لكنه سجل ثلاثة أهداف فقط، وكذلك حافظ على نظافة شباكه في المباراتين.

وتفرض نتائج «العنابي» على المنتخب الإماراتي التعامل مع المباراة بحذر، خصوصاً أن قطر يمتلك خبرة كبيرة في البطولة وقدرة على خوض المباريات الحاسمة بأسلوب يعتمد على التنظيم الدفاعي والهدوء في التعامل مع مجريات اللقاء.

وسبق للمنتخبين أن التقيا في 20 مواجهة ضمن بطولات كأس الخليج، إذ فاز «الأبيض» في خمس مباريات، مقابل تسع انتصارات للعنابي، بينما فرض التعادل نفسه في ست مناسبات.