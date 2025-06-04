الطربان: دبا الحصن سيتعاقد مع «أجانب» قادرين على مواكبة التطلعات

أكد رئيس شركة دبا الحصن لكرة القدم، محمد الطربان، أن إدارة النادي تطمح إلى بناء فريق قوي وقادر على تقديم مستويات متميزة، والمنافسة بقوة في الموسم المقبل من دوري الدرجة الأولى، مشيراً إلى أن ذلك يتماشى مع مكانة نادي دبا الحصن، وأوضح أن الإدارة باشرت مبكراً وضع الترتيبات اللازمة لتحقيق الجاهزية الكاملة.

وقال الطربان لـ«الإمارات اليوم»: «اخترنا التعاقد مع المدرب المصري، طارق السيد عبدالغفار، لقيادة الفريق في الموسم المقبل، لأنه كفء وله تجارب ناجحة، من بينها قيادته دبا الحصن للصعود إلى دوري المحترفين في الموسم قبل الماضي. وقد اختير بعد دراسة ملفات ثلاثة مدربين آخرين، وسنعمل معاً على تحقيق طموحات النادي وجماهيره».

وأضاف: «سيتم التعاقد مع لاعبين مواطنين وأجانب ومقيمين على مستوى عالٍ، لتدعيم صفوف الفريق، بما يتيح له المنافسة على بطاقة الصعود مجدداً. وسنضم محترفين أجانب قادرين على مواكبة تطلعاتنا، خصوصاً بعد انتهاء عقود اللاعبين الذين مثّلوا الفريق في الموسم الماضي من دوري أدنوك للمحترفين. ونشكر كل من مثّل النادي خلال الفترة الماضية على جهودهم، وسنمنح الفرصة لوجوه جديدة في الموسم المقبل».

وأشار إلى أن الفريق سيُقيم معسكراً تدريبياً خُطط له بعناية من النواحي الفنية والبدنية، وهناك ثلاثة خيارات قيد الدراسة لاختيار الأفضل من بينها.

وفي ما يتعلق بتجربة الفريق الأخيرة في دوري أدنوك للمحترفين، التي لم تُكلل بالبقاء لموسم إضافي، قال الطربان: «كنا قريبين من البقاء، لكن بعض الظروف الفنية والإصابات التي لحقت بعدد من اللاعبين، أثّرت في حظوظنا. لقد نافسنا حتى الجولات الثلاث الأخيرة، وكان فارق النقاط بسيطاً، لكن لم يُكتب لنا التوفيق. نطمح للتعويض في المشاركة المقبلة، ونسعى لأن تكون عودتنا سريعة. كل الشكر لجماهير دبا الحصن التي كانت وفيّة ولم تبخل بالدعم والتشجيع».

وهبط فريق دبا الحصن إلى دوري الدرجة الأولى، بعد أن احتل المركز الـ13 في النسخة المنصرمة من دوري أدنوك للمحترفين، إذ لم يتمكن الفريق سوى من جمع 16 نقطة من 26 مباراة خاضها في المسابقة.

محمد الطربان:

. كنا قريبين من البقاء في دوري المحترفين، لكن بعض الظروف أثّرت في حظوظنا.

. اخترنا التعاقد مع المدرب المصري، طارق السيد عبدالغفار، لأنه كفء وله تجارب ناجحة.