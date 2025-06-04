بعثة العين تغادر إلى أميركا استعداداً لمونديال الأندية

تغادر بعثة فريق العين، اليوم، إلى الولايات المتحدة الأميركية استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، التي تنطلق منتصف الشهر الجاري.

وتنطلق الرحلة من مطار دبي، وتستغرق نحو 14 ساعة، ومن المقرر أن تصل البعثة إلى مطار واشنطن دالاس الدولي الساعة 8:40 من صباح غدٍ بتوقيت الإمارات.

وتحمل هذه الرحلة طابعاً خاصاً، كونها الأولى للفريق عبر «طيران الإمارات» بعد الإعلان عن الشراكة الجديدة.

واستقرت إدارة النادي، بالتنسيق مع مدرب الفريق الصربي فلاديمير إيفيتش، على إقامة معسكر تدريبي قصير في واشنطن، يهدف إلى رفع معدلات اللياقة البدنية، وتنفيذ برامج تكتيكية، ويتخلله خوض مباراتين وديتين، تحضيراً للدخول في أجواء البطولة مبكراً.

وذكر مصدر لـ«الإمارات اليوم» أن اللاعبين الدوليين الأجانب سينضمون إلى المعسكر مباشرة بعد انتهاء التزاماتهم مع منتخبات بلادهم، بينما تغادر الدفعة الأخيرة من بعثة الفريق يوم الأربعاء المقبل، وتضم لاعبي العين المرتبطين باستحقاقات مع المنتخب الوطني الإماراتي، وهم: خالد عيسى، ويحيى نادر، وكوامي كويدو.

ويستهل ممثل الإمارات مشواره في البطولة بمواجهة مرتقبة أمام يوفنتوس الإيطالي، يوم الخميس 19 يونيو، على ملعب «أودي فيلد» في العاصمة واشنطن، ثم يلاقي مانشستر سيتي الإنجليزي يوم الإثنين 23 يونيو على ملعب «مرسيدس بنز ستاديوم» في أتلانتا، قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة الوداد المغربي، الأحد 26 يونيو، على ملعب «أودي فيلد».

وكان الفريق خاض سلسلة من التدريبات المغلقة، بهدف تعزيز التركيز والاستعداد الذهني، بعد راحة قصيرة استمرت أسبوعاً عقب نهاية مشواره في دوري أدنوك للمحترفين.

ولم تقتصر تحضيرات «الزعيم» على الجوانب الفنية، بل شهدت فترة الانتقالات الاستثنائية نشاطاً كبيراً، إذ أبرمت إدارة النادي ست صفقات بارزة، لتدعيم صفوف الفريق، كان آخرها التعاقد مع المدافع الدولي المصري رامي ربيعة.

وسبق التعاقد مع ربيعة، ضم الحارس البرتغالي روي باتريسيو، في خطوة لتعزيز مركز الحراسة بخبرة أوروبية، إضافة إلى التعاقد مع المدافع السلوفيني مارسيل راتنيك، والمدافع النمساوي أديس ياسيتش، والجناح المغربي حسين رحيمي، إلى جانب مواطنه المدافع يحيى بن خالق.

وعكست هذه التحركات رغبة الإدارة العيناوية الجادة في ظهور الفريق بمستوى مشرف يليق بمكانة البطولة، في وقت تترقب جماهير «الزعيم» هذه المشاركة بحماسة كبيرة، على أمل أن يعيد الفريق كتابة التاريخ على غرار نسخة 2018، عندما بلغ النهائي في إنجاز لايزال خالداً في ذاكرة الكرة الإماراتية.

. اللاعبون الدوليون الأجانب سينضمون إلى المعسكر مباشرة بعد انتهاء التزاماتهم مع منتخبات بلادهم.