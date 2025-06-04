غريبنيف ونيكوكار يتصدران «دبي المفتوحة للشطرنج»

فكّ الروسي ألكسي غريبنيف صراع الصدارة في بطولة دبي المفتوحة للشطرنج في الفئة A بنسختها الـ25، بفوزه على الاستاذ الدولي الهندي روهيث كريشنا، بنهاية الجولة السابعة، ليحقق غريبنيف ست نقاط من سبع جولات، متفوقاً بنصف نقطة على أقرب منافسيه.

ويأتي خلف الروسي بالصدارة مواطنه الاستاذ الدولي الكبير إيفان زيمليناسكي بـ5.5 نقاط.

ويلتقي غريبنيف في الجولة الثامنة مع الإيراني موفاهد سينا (5.5 نقاط من 7).

أما على صعيد الفئة B، فقد حافظ أستاذ الاتحاد الدولي، الإيراني نيكوكار مهدي، على صدارة البطولة بنهاية الجولة السابعة برصيد 6.5، بتعادله للمرة الأولى بعد ستة انتصارات على الطاولة الأولى مع الدولي السيريلانكي بيساندو، الذي استمر بملاحقة نيكوكار برصيد ست نقاط، ليتقاسم المركز الثاني مع الدولي الهندي فندان ألنكار الذي حقق الفوز على الطاولة الثانية أمام الأرميني باغديرسان دافيت.

وفي الجولة الثامنة يلعب نيكوكار أمام الهندي مريداف والحاصل على 5.5 نقاط.

وتختتم البطولة اليوم بمشاركة 184 لاعباً ولاعبة من 23 دولة.